Debut Main Series, Fajar Sadboy Jadi Adik Amanda Manopo dalam Pay Later

JAKARTA - Fajar Sadboy akan debut main series lewat Pay Later, proyek kolaborasi Rapi Film dan Scovi Films. Series ini diadaptasi dari novel populer Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza.

Dalam Pay Later, Fajar dipercaya untuk berperan sebagai Umar, adik Tika (Amanda Manopo) si karakter utama wanita. Lakon ini digambarkan sebagai remaja yang memiliki kebiasaan menghabiskan uang di warnet.

Kebiasaan buruk sang adik yang selalu menghabiskan waktu di warnet, membuat Tika semakin pusing. Pasalnya, dia juga tengah diperhadapkan pada utang-utang pinjaman onlinenya yang menumpuk.

Fajar Sadboy mengaku, beruntung bisa bermain dalam Pay Later. Pasalnya, dia mendapat kesempatan belajar akting dari para seniornya, seperti Amanda Manopo, Indra Birowo, hingga Aming.

