HOME CELEBRITY TV SCOOP

Debut Main Series, Fajar Sadboy Jadi Adik Amanda Manopo dalam Pay Later

Nafisa Tahira , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:35 WIB
Debut Main Series, Fajar Sadboy Jadi Adik Amanda Manopo dalam <i>Pay Later</i>
Debut main series, Fajar Sadboy jadi adik Amanda Manopo dalam Pay Later. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Fajar Sadboy akan debut main series lewat Pay Later, proyek kolaborasi Rapi Film dan Scovi Films. Series ini diadaptasi dari novel populer Pay Sooner or Later karya Adrindia Ryandisza. 

Dalam Pay Later, Fajar dipercaya untuk berperan sebagai Umar, adik Tika (Amanda Manopo) si karakter utama wanita. Lakon ini digambarkan sebagai remaja yang memiliki kebiasaan menghabiskan uang di warnet. 

Kebiasaan buruk sang adik yang selalu menghabiskan waktu di warnet, membuat Tika semakin pusing. Pasalnya, dia juga tengah diperhadapkan pada utang-utang pinjaman onlinenya yang menumpuk. 

Fajar Sadboy mengaku, beruntung bisa bermain dalam Pay Later. Pasalnya, dia mendapat kesempatan belajar akting dari para seniornya, seperti Amanda Manopo, Indra Birowo, hingga Aming. 

Fajar Sadboy jadi adik Amanda Manopo dalam series Pay Later. (Foto: MNC Media)

Kisah Umar dan Tika dalam serial Pay Later bisa Anda tonton di Vision+ sebentar lagi. Namun sebelumnya, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi tersebut lewat Play Store dan App Store di sini atau silakan akses laman www.visionplus.id

Informasi terkini terkait serial Pay Later bisa diikuti di akun @visionplusid di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 melalui chat. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
