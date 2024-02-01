Advertisement
Clarisa Arda dan RM Entertainment Berdamai Usai Selesaikan Masalah Wanprestasi Secara Kekeluargaan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |15:04 WIB
Clarisa Arda dan RM Entertainment berdamai
JAKARTA - Perseteruan antara pedangdut Clarisa Arda dengan produser RM Entertainment, Riccardo Mazzoni, menemukan titik terang. Keduanya kini bahkan telah sepakat berdamai usai memilih untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan.

Tak hanya itu, Clarisa Arda yang sempat merasa ditelantarkan dan dimanfaatkan pun kembali melanjutkan kerjasama mereka. Padahal sebelumnya, sang produser juga sudah sempat memberikan peringatan ke Clarisa, hingga akan menuntut pelantun Oleh Oleh tersebut atas dugaan wanprestasi.

"Hari ini ada good news karena hari ini kita sudah damai dengan masalah kontrak antara saya dengan Clarisa Arda. Sudah ada jalan baik dan kerja sama kita lanjut," ungkap Riccardo Mazzoni di kantor RM Entertainment, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Clarisa Ardan dan RM Entertainment berdamai

Dalam kesempatan tersebut, Clarisa Arda pun mengatakan bahwa masalah yang sempat terjadi antara dirinya dengan Riccardo hanyalah bentuk kesalahpahaman saja. Pasalnya, ada endorse yang diterima tanpa sepengetahuan manajemen.

"Kemarin memang ada sedikit konflik, salah paham dari produser saya. Cuma salah paham aja dan di situ saya emosi dan salah ucap. Tapi saya udah minta maaf pada produser saya dan sudah dimaafkan," papar Clarisa Arda.

"Saya menerima job dari luar tanpa izin. Saya pikir ini hanya masalah sepele," lanjutnya.

Halaman:
1 2
