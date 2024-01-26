Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Na In Woo Akhiri Kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 Tahun

Pasopati Baladika , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:02 WIB
Na In Woo Akhiri Kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 Tahun
Na In Woo akhiri kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 tahun. (Foto: Singles)
A
A
A

SEOUL - Aktor Marry My Husband Na In Woo mengakhiri kerjasama selama 12 tahun dengan Cube Entertainment. Hal tersebut diumumkan agensi tersebut lewat rilis resminya, pada 25 Januari 2024. 

“Pertama, kami ingin berterima kasih kepada fans yang telah mencintai dan mendukung Na In Woo selama ini,” kata agensi itu membuka keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (26/1/2024).

Setelah melewati diskusi panjang, sayangnya agensi itu dan sang aktor memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka terhitung sejak 18 Januari 2024. 

“Kami ingin berterima kasih kepada Na In Woo, yang tak henti menunjukkan passion dan talentanya sebagai artis sejak tahun 2012. Kami akan tetap mendukungnya langkah barunya di masa depan,” tutur Cube Entertainment itu menambahkan. 

Pada akhir keterangannya, agensi tersebut meminta penggemar untuk terus mendukung dan menguatkan Na In Woo menjalani langkah barunya di luar Cube Entertainment.

Na In Woo akhiri kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 tahun. (Foto: Ilgan Sports)

Na In Woo memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi drama musikal Bachelor’s Vegetable Store, pada 2013. Setahun kemudian, dia tampil dalam drama akhir pekan SBS berjudul Glorious Day

Sang aktor kemudian memulai debutnya di layar kaca pada 2015, dengan membintangi drama Shine or Go Crazy, My Mom, dan Twenty. Popularitasnya melambung ketika membintangi drama sejarah Mr. Quuen yang ditayangkan tvN, pada 2020.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement