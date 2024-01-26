Na In Woo Akhiri Kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 Tahun

Na In Woo akhiri kontrak dengan Cube Entertainment setelah 12 tahun. (Foto: Singles)

SEOUL - Aktor Marry My Husband Na In Woo mengakhiri kerjasama selama 12 tahun dengan Cube Entertainment. Hal tersebut diumumkan agensi tersebut lewat rilis resminya, pada 25 Januari 2024.

“Pertama, kami ingin berterima kasih kepada fans yang telah mencintai dan mendukung Na In Woo selama ini,” kata agensi itu membuka keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (26/1/2024).

Setelah melewati diskusi panjang, sayangnya agensi itu dan sang aktor memutuskan untuk mengakhiri kerjasama mereka terhitung sejak 18 Januari 2024.

“Kami ingin berterima kasih kepada Na In Woo, yang tak henti menunjukkan passion dan talentanya sebagai artis sejak tahun 2012. Kami akan tetap mendukungnya langkah barunya di masa depan,” tutur Cube Entertainment itu menambahkan.

Pada akhir keterangannya, agensi tersebut meminta penggemar untuk terus mendukung dan menguatkan Na In Woo menjalani langkah barunya di luar Cube Entertainment.

Na In Woo memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi drama musikal Bachelor’s Vegetable Store, pada 2013. Setahun kemudian, dia tampil dalam drama akhir pekan SBS berjudul Glorious Day.

Sang aktor kemudian memulai debutnya di layar kaca pada 2015, dengan membintangi drama Shine or Go Crazy, My Mom, dan Twenty. Popularitasnya melambung ketika membintangi drama sejarah Mr. Quuen yang ditayangkan tvN, pada 2020.