Doa Rizky Billar untuk Baby L saat Berada di Tanah Suci Diijabah

JAKARTA - Keluarga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah berbahagia. Pasalnya putra mereka, Muhammad Levian Al Fatih Billar baru saja mewujudkan salah satu keinginan sang ayah, yang dipanjatkannya saat Umrah beberapa waktu lalu.

Diketahui, Billar sempat berdoa di Tanah Suci dan berharap agar putranya bisa lancar berjalan sesuai dengan perkembangan usianya. Tiba-tiba saja ketika pulang dari pelaksanaan Umrah, ia langsung melihat putranya menunjukkan perkembangan yang baik dengan bisa berjalan lancar.

Sontak saja, Rizky Billar yang kaget bahkan tidak menyangka itu pun menyampaikan rasa senang dan bersyukurnya melalui unggahan video Al Fatih dan Lesti Kejora saat sedang bercanda atau menghabiskan waktu bersamanya.

“Doa gua umrah tahun lalu pas anak gua satu tahun gua berdoa semoga begitu pulang umrah @levianbillar bisa lancar jalannya dan alhamdulillah Allah kabul, begitu sampe apart udah ngacir,” kata Rizky Billar, dikutip dalam akun Instagram miliknya @rizkybillar.

Doa Rizky Billar untuk perkembangan Baby L diijabah (Foto: Instagram @rizkybillar)

Tidak merasa puas dengan apa yang didapatkannya ternyata hal itu membuat Rizky Billar ketagihan untuk dapat bisa memanjatkan doanya kembali di depan kakbah. Bahkan, suami dari Lesti Kejora itu juga menyebutkan pada kali ini ia berharap agar anaknya bisa menunjukkan perkembangan bicara yang baik.

“Kali ini doa gua semoga anak gua ngomongnya udah lancar begitu pulang umrah kali ini. Aamiin,” ucap Rizky Billar.

Tidak hanya itu, dengan terus memamerkan rasa bangganya, Rizky Billar mengatakan saat ini putranya sudah semakin pintar dan semakin membuatnya bangga. Sehingga dalam keterangan videonya ia juga menyebutkan anaknya sudah bisa memanggil “Bunda” kepada istrinya.