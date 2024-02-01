Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Rizky Billar untuk Baby L saat Berada di Tanah Suci Diijabah

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:18 WIB
Doa Rizky Billar untuk Baby L saat Berada di Tanah Suci Diijabah
Doa Rizky Billar untuk perkembangan Baby L diijabah (Foto: Instagram @rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah berbahagia. Pasalnya putra mereka, Muhammad Levian Al Fatih Billar baru saja mewujudkan salah satu keinginan sang ayah, yang dipanjatkannya saat Umrah beberapa waktu lalu.

Diketahui, Billar sempat berdoa di Tanah Suci dan berharap agar putranya bisa lancar berjalan sesuai dengan perkembangan usianya. Tiba-tiba saja ketika pulang dari pelaksanaan Umrah, ia langsung melihat putranya menunjukkan perkembangan yang baik dengan bisa berjalan lancar.

Sontak saja, Rizky Billar yang kaget bahkan tidak menyangka itu pun menyampaikan rasa senang dan bersyukurnya melalui unggahan video Al Fatih dan Lesti Kejora saat sedang bercanda atau menghabiskan waktu bersamanya.

“Doa gua umrah tahun lalu pas anak gua satu tahun gua berdoa semoga begitu pulang umrah @levianbillar bisa lancar jalannya dan alhamdulillah Allah kabul, begitu sampe apart udah ngacir,” kata Rizky Billar, dikutip dalam akun Instagram miliknya @rizkybillar.

Rizky Billar

Doa Rizky Billar untuk perkembangan Baby L diijabah (Foto: Instagram @rizkybillar)

Tidak merasa puas dengan apa yang didapatkannya ternyata hal itu membuat Rizky Billar ketagihan untuk dapat bisa memanjatkan doanya kembali di depan kakbah. Bahkan, suami dari Lesti Kejora itu juga menyebutkan pada kali ini ia berharap agar anaknya bisa menunjukkan perkembangan bicara yang baik.

“Kali ini doa gua semoga anak gua ngomongnya udah lancar begitu pulang umrah kali ini. Aamiin,” ucap Rizky Billar.

Tidak hanya itu, dengan terus memamerkan rasa bangganya, Rizky Billar mengatakan saat ini putranya sudah semakin pintar dan semakin membuatnya bangga. Sehingga dalam keterangan videonya ia juga menyebutkan anaknya sudah bisa memanggil “Bunda” kepada istrinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177538/rizky_billar_dan_lesti_kejora-g5qJ_large.jpg
Rizky Billar Tanggapi Kritik Netizen soal Kehamilan Ketiga Lesti Kejora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157341/rizky_billar-OFIf_large.jpg
Dukungan Rizky Billar untuk Lesti Kejora yang Terseret Kasus Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/33/3131495/rizky_billar-YS4R_large.jpeg
Rizky Billar Kenang Jasa Hotma Sitompul: Salah Satu Pengacara Terbaik di Negeri Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125684/rizky_billar-xe9F_large.jpg
Timnas Indonesia vs Bahrain, Rizky Billar: Harapan Itu Masih Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/206/3096199/rizky_billar-KAHf_large.jpeg
Intip Kocaknya Rizky Billar dan Adul di Film Amin Tanpa Iman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/33/3096187/rizky_billar-Zuzw_large.jpeg
Rizky Billar Pamer Foto USG Anak Kedua, Bentuk Hidung Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement