Abeliano Hadirkan Keindahan Pantai Yogyakarta di Video Klip Love Me Like You Say You Do

JAKARTA - Abeliano merilis lagu Love Me Like You Say You Do pada bulan Desember 2023. Kini, ia menghadirkan video klip lagu tersebut dengan menampilkan adegan berlari mengejar balon merah berbentuk hati.

Selain melodi yang memikat, lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang ingin direspons, serta menawarkan pemandangan alam yang memanjakan mata. Abeliano menyatakan antusiasme tinggi atas perilisan video musik ini yang sudah dapat dinikmati oleh semua orang.

Ia juga menyebutkan bahwa proses produksi video klip ini sangat menyenangkan dan menghibur. "Apalagi pembuatan video musik ini dilakukan di Jogja. Jadi, prosesnya sangat seru, dan kami sekaligus dapat bersantai," katanya.