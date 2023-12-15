Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut, Abeliano Hadirkan Lagu Pop-Rock Penuh Perasaan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |01:01 WIB
Debut, Abeliano Hadirkan Lagu Pop-Rock Penuh Perasaan
Debut, Abeliano hadirkan lagu pop rock penuh perasaan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Abeliano, yang juga akrab disapa Abel, bersiap memantapkan langkahnya di belantika musik Indonesia. Debut, Abeliano merilis karya perdananya di bawah label tersebut yang berjudul Love Me Like You Say You Do.

Diciptakan oleh Abeliano sendiri, Love Me Like You Say You Do adalah sebuah karya musik midtempo berdurasi 3 menit dan 40 detik yang, sesuai judulnya, menggambarkan kegelisahan sang tokoh utama dalam sebuah cerita cinta yang ingin memastikan kesungguhan pasangannya.

Musikalisasi lagu ini, yang didominasi oleh gitar dan perkusi, menunjukkan karakter musik pop-rock yang klasik namun tetap segar. Vokal Abeliano, yang kental akan maskulinitas, dengan apik mengekspresikan konflik dan keraguan seorang lelaki yang berada dalam perasaan bimbang.

Debut, Abeliano Hadirkan Lagu Pop-Rock Penuh Perasaan

Abeliano yang berada di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia mengungkapkan bahwa proses penciptaan lagu Love Me Like You Say You Do dimulai selama masa pandemi. "Saya mulai menulis lagu ini sekitar dua tahun yang lalu, dan saya sangat senang dan bersyukur bahwa kini lagu 'Love Me Like You Say You Do' dapat dinikmati oleh semua orang setelah menanti cukup lama," kata musisi muda yang lahir pada 8 Maret 2001 tersebut.

Love Me Like You Say You Do bukanlah kali pertama Abeliano menggarap lagu cinta. Beberapa tahun sebelumnya, musisi asal Jakarta ini telah menciptakan dan merilis dua balada romantis berjudul "Now That You're Gone" dan "CAN I". Dengan karya terbarunya ini, Abeliano sekali lagi menunjukkan kemampuan dan ciri khasnya sebagai seorang penulis lagu. Namun, Abeliano juga mengungkapkan ada sesuatu yang berbeda dalam lagu Love Me Like You Say You Do ini.

"Sejujurnya, pengalaman pribadi saya di masa lalu menjadi inspirasi lirik lagu 'Love Me Like You Say You Do'," lanjut Abeliano. "Saya ingin menggambarkan rasa kebingungan dan kekhawatiran yang pernah saya rasakan bersama pasangan saya pada waktu itu. Saya meragukan posisi saya dalam hubungan tersebut."

Menggarap lagu beraliran pop-rock bukanlah hal yang mudah. Untungnya, dalam proses aransemen dan produksi lagu Love Me Like You Say You Do, Abeliano dibantu oleh produser musik Indonesia, Diondjokoadi. Sebelumnya, Diondjokoadi telah menghasilkan berbagai karya menarik untuk musisi dari berbagai genre, seperti Uap Widya, Aruna Dawn, dan Harvey Christo. Dalam aspek vokal, Abeliano dibimbing oleh Barsena Bestandhi, yang pernah menjadi direktur vokal untuk penyanyi pop kontemporer seperti Rossa dan Mahalini.

Abeliano juga menjelaskan mengenai produksi lagu terbarunya ini, "Awalnya, saya membayangkan lagu 'Love Me Like You Say You Do' akan memiliki sentuhan produksi akustik. Namun, berkat ide-ide dan masukan brilian dari Diondjokoadi, saya berhasil menemukan bentuk aransemen dan produksi musik yang tepat untuk menyampaikan emosi yang saya rasakan saat menulis lagu ini."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement