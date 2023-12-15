Debut, Abeliano Hadirkan Lagu Pop-Rock Penuh Perasaan

JAKARTA - Abeliano, yang juga akrab disapa Abel, bersiap memantapkan langkahnya di belantika musik Indonesia. Debut, Abeliano merilis karya perdananya di bawah label tersebut yang berjudul Love Me Like You Say You Do.

Diciptakan oleh Abeliano sendiri, Love Me Like You Say You Do adalah sebuah karya musik midtempo berdurasi 3 menit dan 40 detik yang, sesuai judulnya, menggambarkan kegelisahan sang tokoh utama dalam sebuah cerita cinta yang ingin memastikan kesungguhan pasangannya.

Musikalisasi lagu ini, yang didominasi oleh gitar dan perkusi, menunjukkan karakter musik pop-rock yang klasik namun tetap segar. Vokal Abeliano, yang kental akan maskulinitas, dengan apik mengekspresikan konflik dan keraguan seorang lelaki yang berada dalam perasaan bimbang.

Abeliano yang berada di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia mengungkapkan bahwa proses penciptaan lagu Love Me Like You Say You Do dimulai selama masa pandemi. "Saya mulai menulis lagu ini sekitar dua tahun yang lalu, dan saya sangat senang dan bersyukur bahwa kini lagu 'Love Me Like You Say You Do' dapat dinikmati oleh semua orang setelah menanti cukup lama," kata musisi muda yang lahir pada 8 Maret 2001 tersebut.

Love Me Like You Say You Do bukanlah kali pertama Abeliano menggarap lagu cinta. Beberapa tahun sebelumnya, musisi asal Jakarta ini telah menciptakan dan merilis dua balada romantis berjudul "Now That You're Gone" dan "CAN I". Dengan karya terbarunya ini, Abeliano sekali lagi menunjukkan kemampuan dan ciri khasnya sebagai seorang penulis lagu. Namun, Abeliano juga mengungkapkan ada sesuatu yang berbeda dalam lagu Love Me Like You Say You Do ini.

"Sejujurnya, pengalaman pribadi saya di masa lalu menjadi inspirasi lirik lagu 'Love Me Like You Say You Do'," lanjut Abeliano. "Saya ingin menggambarkan rasa kebingungan dan kekhawatiran yang pernah saya rasakan bersama pasangan saya pada waktu itu. Saya meragukan posisi saya dalam hubungan tersebut."

Menggarap lagu beraliran pop-rock bukanlah hal yang mudah. Untungnya, dalam proses aransemen dan produksi lagu Love Me Like You Say You Do, Abeliano dibantu oleh produser musik Indonesia, Diondjokoadi. Sebelumnya, Diondjokoadi telah menghasilkan berbagai karya menarik untuk musisi dari berbagai genre, seperti Uap Widya, Aruna Dawn, dan Harvey Christo. Dalam aspek vokal, Abeliano dibimbing oleh Barsena Bestandhi, yang pernah menjadi direktur vokal untuk penyanyi pop kontemporer seperti Rossa dan Mahalini.

Abeliano juga menjelaskan mengenai produksi lagu terbarunya ini, "Awalnya, saya membayangkan lagu 'Love Me Like You Say You Do' akan memiliki sentuhan produksi akustik. Namun, berkat ide-ide dan masukan brilian dari Diondjokoadi, saya berhasil menemukan bentuk aransemen dan produksi musik yang tepat untuk menyampaikan emosi yang saya rasakan saat menulis lagu ini."