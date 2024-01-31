Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gerald Liu eks Weird Genius Putus usai 5 Tahun Pacaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |01:01 WIB
JAKARTA - Mantan personel Weird Genius, Gerald Liu membagikan kabar sedih. Pasalnya hubungan asmaranya dengan sang kekasih Syadza Dilla kandas di tengah jalan usai 5 tahun pacaran.

"5 1/2 tahun dan akhirnya harus berakhir putus di Januari. Makasih ya udah nemenin gua sampe sekarang," tulis Gerald Liu di akun Twitter/X.

Selama merajut kasih, Gerald mengaku begitu bahagia karena keduanya sama-sama bisa mencapai keinginannya masing-masing.

"Gua seneng ada yang nemenin pas lagi senang dan susah, dan gua bangga kita bisa membawa satu sama lain ke titik pencapaian masing-masing," curhat Gerald Liu.

Sosok sang mantan sangat bermakna bagi seorang Gerald, pasalnya ia masih mau berbangga hati menerima dirinya.

"Makasih ya udah nyemangatin pas lagi capek, dan masih bisa banggain gua di saat gua lagi benci-bencinya sama diri sendiri," ungkap Gerald.

"Meskipun akhirnya banyak perbedaan dan kita harus pisah, dan ada momen2 dimana gua memang brengsek, prinsip gua tetep sama dari dulu: kalo lu seneng, keringet gua terbayar. Good luck to ourselves," tutup Gerald.

