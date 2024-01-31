Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masayu Anastasia Blakblakan Ungkap Alasan Perceraiannya dengan Lembu

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:41 WIB
Masayu Anastasia Blakblakan Ungkap Alasan Perceraiannya dengan Lembu
Masayu Anastasia ungkap alasan cerai dari Lembu (foto: IG Masayu)
A
A
A

JAKARTA - Masayu Anastasia buka-bukaan soal kehidupan rumah tangganya bersama Lembu sebelum mereka resmi bercerai. Masayu mengaku sang suami terkesan cuek dan kurang perhatian hingga membuatnya merasa kecewa dengan sikapnya.

Masayu yang kerap membagikan cerita apapun termasuk hal yang dialaminya, merasa tak didengarkan oleh Lembu. Sehingga, timbul masalah diantara mereka.

"Gue ngerasa 'kok kamu gak dengerin sih' 'kamu tuh kenapa si kok gak enak banget diajak ngobrol' enggak tahu mungkin dia juga pusing masalah kerjaan," ujar Masayu dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

Masayu Anastasia Blakblakan Ungkap Alasan Perceraiannya dengan Lembu

Namun, Masayu tak ingin sepenuhnya menyalahkan Lembu. Dia percaya bahwa cekcok yang timbul dalam rumah tangga hingga berujung perceraian dapat terjadi karena kesalahan dari suami-istri, bukan hanya salah satunya.

Masayu sendiri sudah berkali-kali bertanya kepada Lembu mengenai kekurangan yang mungkin bisa diperbaikinya sebagai seorang istri. Sayangnya, Masayu tak pernah mendapat jawaban. Lembu tak pernah komplain apapun tentang dirinya.

"Namanya perceraian itu nggak mungkin cuma salah dari satu pihak, mungkin dari guenya juga ada salah cuma ya itu tiap kali gua tanya dia nggak pernah bilang, tiap kali gua tanya 'aku kurangnya apa sebagai istri' 'enggak ada, aku memang capek'. Jadi gua tidak pernah mendapatkan jawaban yang sebenarnya gitu buat memperbaiki," sambungnya.

Halaman:
1 2
