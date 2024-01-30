Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masayu Anastasia Trauma Cerai dari Lembu, Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |07:01 WIB
Masayu Anastasia Trauma Cerai dari Lembu, Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Masayu Anastasia trauma usai cerai dari Lembu (Foto: IG Masayu)
A
A
A

JAKARTA - Masayu Anastasia buka-bukaan mengenai kehidupan yang kini dijalaninya usai bercerai dari Lembu. 7 tahun menjanda ternyata tak membuat Masayu ngebet ingin menikah lagi. Bahkan, Masayu mengaku mengalami trauma yang dirasakannya sampai saat ini.

Dia tak ingin kembali merasakan kegagalan. Pasalnya, perceraian itu menjadi cobaan berat dalam hidupnya hingga menimbulkan trauma.

"Traumanya itu sebenarnya takut gagal lagi," kata Masayu Anastasia dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

Masayu Anastasia Trauma Cerai dari Lembu, Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi

Masayu tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Dia tak ingin kembali merasakan kegagalan yang turut berdampak kepada putrinya, Samara.

"Karena siapa sih yang mau gagal berkali-kali," sambungnya.

Kini Masayu tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang tak ingin diungkap identitasnya.

Masayu pun tak ingin buru-buru melepas status jandanya hingga dirinya benar-benar yakin bahwa kekasihnya ini adalah pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya.

"Gagal sekali aja udah buat gue terlalu banyak pertimbangan. Kalau gue nggak dapetin yang bener-bener he's the one, nggak dulu deh," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016920/masayu-anastasia-ungkap-perjuangan-main-di-film-paku-tanah-jawa-termasuk-berinteraksi-dengan-ular-8VCQUFoFK1.jpg
Masayu Anastasia Ungkap Perjuangan Main di Film Paku Tanah Jawa, Termasuk Berinteraksi dengan Ular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3015021/masayu-anastasia-sudah-kenalkan-pacar-ke-keluarga-besar-dan-anak-FwFFcYIEiY.jpg
Masayu Anastasia Sudah Kenalkan Pacar ke Keluarga Besar dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/33/2979931/masayu-anastasia-tak-khawatir-tinggalkan-anak-saat-syuting-ke-luar-negeri-qnCbUGMiP3.jpg
Masayu Anastasia Tak Khawatir Tinggalkan Anak saat Syuting ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/206/2979502/masayu-anastasia-bangga-bertemu-shah-rukh-khan-saat-syuting-film-melukis-harapan-di-langit-india-YGMD6SYuJT.jpg
Masayu Anastasia Bangga Bertemu Shah Rukh Khan saat Syuting Film Melukis Harapan Di Langit India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/33/2979501/masayu-anastasia-tegaskan-belum-kepikiran-nikah-lagi-gegara-masih-trauma-1cBMrHO64h.jpg
Masayu Anastasia Tegaskan Belum Kepikiran Nikah Lagi Gegara Masih Trauma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/33/2979404/prinsip-jadi-alasan-masayu-anastasia-ogah-ungkap-hubungan-asmara-ke-publik-FpHiP5494Y.jpg
Prinsip Jadi Alasan Masayu Anastasia Ogah Ungkap Hubungan Asmara ke Publik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement