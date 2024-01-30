Masayu Anastasia Trauma Cerai dari Lembu, Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi

JAKARTA - Masayu Anastasia buka-bukaan mengenai kehidupan yang kini dijalaninya usai bercerai dari Lembu. 7 tahun menjanda ternyata tak membuat Masayu ngebet ingin menikah lagi. Bahkan, Masayu mengaku mengalami trauma yang dirasakannya sampai saat ini.

Dia tak ingin kembali merasakan kegagalan. Pasalnya, perceraian itu menjadi cobaan berat dalam hidupnya hingga menimbulkan trauma.

"Traumanya itu sebenarnya takut gagal lagi," kata Masayu Anastasia dikutip dari YouTube Melaney Ricardo.

Masayu tak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Dia tak ingin kembali merasakan kegagalan yang turut berdampak kepada putrinya, Samara.

"Karena siapa sih yang mau gagal berkali-kali," sambungnya.

Kini Masayu tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang tak ingin diungkap identitasnya.

Masayu pun tak ingin buru-buru melepas status jandanya hingga dirinya benar-benar yakin bahwa kekasihnya ini adalah pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya.

"Gagal sekali aja udah buat gue terlalu banyak pertimbangan. Kalau gue nggak dapetin yang bener-bener he's the one, nggak dulu deh," ungkapnya.