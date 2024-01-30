Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Siapkan Hal Ini Jika Valentino Rossi ke Indonesia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |00:01 WIB
Raffi Ahmad Siapkan Hal Ini Jika Valentino Rossi ke Indonesia
Raffi Ahmad sajikan hal ini jika Valentino Rossi datang ke Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Raffi Ahmad baru-baru ini bertemu dengan pembalap MotoGP, Valentino Rossi. Mereka bertemu dalam peluncuran tim balap asuhan Valentino Rossi di Riccione, Italia.

Pria berdarah Sunda itu menceritakan momen pertemuan mereka di sana. Bahkan ia sempat berbincang-bincang dengan pembalap dunia tersebut.

Lalu, Raffi pun menyebut bahwa Valentino Rossi akan ke Indonesia pada akhir 2024.

"Mau ke sini katanya akhir tahun," kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Suami Nagita Slavina itu memang sengaja meminta pembalap 44 tahun tersebut untuk datang ke Indonesia, bertepatan dengan agenda balapan MotoGP musim ini.

"Sama Rossi aku minta dia datang ke Mandalika, iya nanti akan datang,” ungkap Raffi Ahmad.

Meski masih lama, Raffi Ahmad sudah punya rencana akan menyuguhkan makanan andalan di restorannya.

“Nanti aku ajak makan Rojo Sambel ya,” seloroh Raffi lagi.

