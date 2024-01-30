Cerita Reza Rahadian Pertama Kali Ciuman dengan BCL di Film

Reza Rahadian ciuman pertama kali dengan BCL di film (Foto: Okezone)

JAKARTA - Reza Rahadian dikenal sebagai seorang aktor serba bisa dengan berbagai peran dan adegan yang pernah dimainkannya. Reza Rahadian pun mengaku pernah melakukan adegan kissing atau ciuman dengan lawan mainnya.

Total sudah 15 kali dia melakukan adegan ciuman dengan lawan mainnya di film. Hal ini terungkap saat dirinya menjadi bintang tamu dalam sebuah konten podcast bersama Praz Teguh.

"Kissing scene mungkin dengan mungkin 15 lawan main berbeda kali ya," jawab Reza Rahadian dikutip dari YouTube HAS Creative, Selasa, (30/1/2024).

Praz Teguh pun sempat menyinggung soal sosok lawan main yang paling baik dalam melakukan adegan ciuman tersebut.

"Siapa yang paling ok?" tutur Praz Teguh.