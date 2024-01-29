Biodata dan Agama Sarah Keihl, Selebgram yang Dikuliti Mantan Pacar Usai Menikah

JAKARTA - Biodata dan agama Sarah Keihl menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk diulas. Pasalnya, Sarah baru saja melepas status lajangnya dan menikah dengan seorang pria bule asal Jerman bernama Killian Potter.

Sayangnya, di tengah momen bahagianya bersama Killian, mantan kekasih Sarah Keihl yakni Mahdy Reza mendadak muncul dan menguliti sang selebgram.

Melalui akun Instagramnya, Mahdy membeberkan sisi gelap sang mantan dengan mengatakan bahwa Sarah pernah menjadikannya selingkuhan saat masih pacaran dengan Killian. Bahkan Sarah disebut enggan melepaskannya meski sudah mengetahui jika dirinya akan memilih untuk menikah dengan Killian.

Meski begitu, Mahdy pun mengaku tetap menerima Sarah dan menjalani hubungan perselingkuhan tersebut. Menariknya, Mahdy mengaku sempat memberi dukungan pada Sarah dengan membantunya mencari baju prewedding.

“SAMPE BAJU PREWED DIA GW BANTUIN UNTUK NYARI, DAN MASIH MAU MENJATUHKAN DEMI TRANSISI PERPINDAHAN DARI PACARAN SAMA MAHDY REZA DAN BILANG DISELINGKUHIN TERUS NIKAH, WOW SO AMAZING !! HIDUPNYA PENUH DRAMA, TARI MASALAHNYA 1: ANDA SEHAT MBA???!!!” tulis Mahdy.

Tak hanya itu, Mahdy pun mengatakan bahwa Sarah sengaja tidak mau mempublikasikan hubungannya dengan Killian dan baru mengungkapnya pada Desember 2023. Bahkan, Sarah pun sengaja membuat drama dirinya baru bertemu Kilian di Bali dan langsung dilamar di helikopter, padahal hubungan asmara mereka sudah berlangsung sejak lama.

“DESEMBER tgl 1 - 4 dia ke bali untuk foto prewed, dan dia membuat KONTEN seakan bertemu dengan laki2 BULE ITU BARU KETEMU DI BALI???? DAN DI LAMAR DI HELICOPTER?? WARAS LAGI MBA?” beber Mahdy.

Sarah Keihl sendiri merupakan seorang selebgram yang lahir di Gresik pada 29 Maret 1996. Ia memiliki nama asli Sarah Salsabila Keihl dan beragama Islam.