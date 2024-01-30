Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Park Hae Soo dan Kim Tae Hee Bintangi Serial Amerika Butterfly

Nafisa Tahira , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:37 WIB
Park Hae Soo dan Kim Tae Hee Bintangi Serial Amerika <i>Butterfly</i>
Kim Tae Hee dan Park Hae Soo gabung series Amerika Butterfly. (Foto: ENA/Harper's Bazaar)
A
A
A

LOS ANGELES - Kim Tae Hee dan Park Hae Soo akan tampil dalam serial mata-mata Amazon Prime, Butterfly. Serial tersebut dibintangi dan diproduseri oleh aktor berdarah Korea Selatan, Daniel Dae Kim. 

“Park Hae Soo akan memberikan penampilan khusus dalam Butterfly menggunakan dialog dalam bahasa Inggris,” ujar BH Entertainment selaku agensi sang aktor dikutip dari Sports Chosun, Selasa (30/1/2024).

Komentar senada juga dirilis oleh Story J Company selaku agensi yang menaungi Kim Tae Hee. “Artis kami telah memutuskan untuk membintangi series tersebut,” kata agensi tersebut. 

Series Butterfly diadaptasi dari novel berjudul serupa yang berkisah tentang David Jung (Daniel Dae Kim), mantan agen mata-mata Amerika Serikat yang mengalami kehancuran karena pilihannya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
