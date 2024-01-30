Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Love Wins All Sukses Besar, IU Siap Rilis Album Baru Bulan Depan

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |07:12 WIB
Love Wins All Sukses Besar, IU Siap Rilis Album Baru Bulan Depan
IU akan merilis mini album keenamnya bertajuk The Winning, pada 20 Februari mendatang. (Foto: Dream Megabox Plus M)
A
A
A

SEOUL - IU resmi mengumumkan jadwal rilis album terbarunya, ‘The Winning’, pada 30 Januari 2023, pukul 12.00 KST. Ini merupakan mini album keenam bintang Hotel del Luna tersebut. 

Mengutip Soompi, Selasa (30/1/2024), album ‘The Winning’ akan dirilis pada 20 Februari 2024, pukul 18.00 KST. Lagu Love Wins All yang dirilisnya pada 24 Januari silam akan menjadi salah satu track dalam album tersebut. 

Single terbaru penyanyi bernama asli Lee Ji Eun tersebut tercatat sebagai lagu Korea pertama yang meraih sertifikat perfect all-kill pada 2024, setelah bertengger di puncak chart musik mingguan iChart. 

Rekor tersebut dibukukan IU kurang dari 24 jam setelah Love Wins All meraih sertifikat all-kill setelah sukses mendominasi chart musik online dari Melon, Genie, Bugs, YouTube Music, VIBE, hingga FLO.

Lagu Love Wins All raih perfect all-kill, pada 30 Januari 2024. (Foto: iChart)

Lagu tersebut juga sukses mendominasi tangga lagu Top Songs iTunes di 23 kawasan/negara. Selain Indonesia, lagu prarilis IU itu berada di puncak chart di Honduras, Hong Kong, Kamboja, dan Kazakhstan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement