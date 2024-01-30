Love Wins All Sukses Besar, IU Siap Rilis Album Baru Bulan Depan

IU akan merilis mini album keenamnya bertajuk The Winning, pada 20 Februari mendatang. (Foto: Dream Megabox Plus M)

SEOUL - IU resmi mengumumkan jadwal rilis album terbarunya, ‘The Winning’, pada 30 Januari 2023, pukul 12.00 KST. Ini merupakan mini album keenam bintang Hotel del Luna tersebut.

Mengutip Soompi, Selasa (30/1/2024), album ‘The Winning’ akan dirilis pada 20 Februari 2024, pukul 18.00 KST. Lagu Love Wins All yang dirilisnya pada 24 Januari silam akan menjadi salah satu track dalam album tersebut.

Single terbaru penyanyi bernama asli Lee Ji Eun tersebut tercatat sebagai lagu Korea pertama yang meraih sertifikat perfect all-kill pada 2024, setelah bertengger di puncak chart musik mingguan iChart.

Rekor tersebut dibukukan IU kurang dari 24 jam setelah Love Wins All meraih sertifikat all-kill setelah sukses mendominasi chart musik online dari Melon, Genie, Bugs, YouTube Music, VIBE, hingga FLO.

Lagu tersebut juga sukses mendominasi tangga lagu Top Songs iTunes di 23 kawasan/negara. Selain Indonesia, lagu prarilis IU itu berada di puncak chart di Honduras, Hong Kong, Kamboja, dan Kazakhstan.*

(SIS)