Blakblakan, BCL Ogah Punya Anak dari Tiko Aryawardhana

BCL ogah punya anak dari Tiko Aryawardhana (Foto: IG BCL)

JAKARTA - Bunga Citra Lestari alias BCL mengaku ogah memiliki anak dari pernikahannya dengan Tiko Aryawardhana.

Bukannya apa, BCL merasa saat ini usianya sudah cukup berumur untuk kembali hamil dan melahirkan.

Hal itu diungkapkan saat pelantun Cinta Sejati ini menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Praz Teguh.

"Kayaknya nggak ya, udah tua," ujar BCL dikutip dari kanal YouTube Praz Teguh, Senin (29/1/2024).

"Kayaknya berisiko (untuk hamil), udah 40 ke atas, di atas 35 sampai 40 udah berisiko," sambungnya.

Alih-alih memiliki anak lagi, BCL kini hanya ingin menikmati hidupnya bersama suami barunya dan juga Noah Sinclair. Putra semata wayang dari pernikahan dengan suami pertamanya, almarhum Ashraf Sinclair.