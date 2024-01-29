Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Blakblakan, BCL Ogah Punya Anak dari Tiko Aryawardhana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |22:30 WIB
Blakblakan, BCL <i>Ogah</i> Punya Anak dari Tiko Aryawardhana
BCL ogah punya anak dari Tiko Aryawardhana (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari alias BCL mengaku ogah memiliki anak dari pernikahannya dengan Tiko Aryawardhana.

Bukannya apa, BCL merasa saat ini usianya sudah cukup berumur untuk kembali hamil dan melahirkan.

Hal itu diungkapkan saat pelantun Cinta Sejati ini menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Praz Teguh.

Blakblakan, BCL {Ogah} Punya Anak dari Tiko Aryawardhana

"Kayaknya nggak ya, udah tua," ujar BCL dikutip dari kanal YouTube Praz Teguh, Senin (29/1/2024).

"Kayaknya berisiko (untuk hamil), udah 40 ke atas, di atas 35 sampai 40 udah berisiko," sambungnya.

Alih-alih memiliki anak lagi, BCL kini hanya ingin menikmati hidupnya bersama suami barunya dan juga Noah Sinclair. Putra semata wayang dari pernikahan dengan suami pertamanya, almarhum Ashraf Sinclair.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement