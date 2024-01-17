Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Party People, Bunga Citra Lestari: Aku Sebenarnya Introvert

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:24 WIB
Bukan Party People, Bunga Citra Lestari: Aku Sebenarnya Introvert
BCL merupakan seorang introvert (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) sempat dijuluki party people alias orang yang suka pesta oleh netizen. Hal itu dikarenakan dalam akun Instagram pribadinya, BCL kerap mengunggah foto sedang party.

Namun sebaliknya, justru di mata Reza Rahadian sosok Bunga Citra Lestari adalah perempuan yang suka menghabiskan waktu bersama teman-teman dekatnya di rumah.

"Karena dia tuh sebenarnya anak rumahan," kata Reza Rahadian dikutip dari kanal YouTube Taulany TV, Rabu (17/1/2024).

Bukan Party People, Bunga Citra Lestari: Aku Sebenarnya Introvert

Bahkan Reza Rahadian menegaskan bahwa perempuan yang akrab disapa Unge itu bukan anak tongkrongan.

"Unge itu sebenarnya bukan anak tongkrongan," tegas Reza Rahadian.

Komika Kiky Saputri yang kebetulan ada di samping mereka, ikut penasaran dengan stigma BCL yang suka party.

"Berarti bukan party people," tanya Kiky Saputri.

"Enggak, dia tuh sebenernya senang ngumpul sama teman-temannya di rumah," jawab Reza Rahadian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
