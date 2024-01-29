Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Tiara Andini Hadirkan Lagu Genre Berbeda

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |00:01 WIB
Alasan Tiara Andini Hadirkan Lagu Genre Berbeda
Tiara Andini ungkap alasan hadirkan genre lagu berbeda (Foto: IG Tiara)
A
A
A

JAKARTA - Tiara Andini baru saja merilis single terbarunya Ngeluwihi sekaligus video musik yang memperlihatkan penampilan enerjik usai sebelumnya menghebohkan lewat lagu Flip It Up.

Kedua lagu ini menjadi alter ego Tiara setelah selama ini dikenal sebagai penyanyi dengan lagu-lagu pop ballad yang menjadi andalan.

Penggemar Tiara pun menyadari bahwa Flip It Up dan Ngeluwihi memiliki kesan berbeda dari lagu-lagu terdahulu. Terlebih, Tiara membawakan dua lagu tersebut lengkap dengan koreografi enerjik seperti yang ditampilkannya dalam video musik yang telah dirilis.

Alasan Tiara Andini Hadirkan Lagu Genre Berbeda

Sehingga, penggemarnya kerap mempertanyakan alasan dibalik keputusannya yang seolah keluar dari zona nyamannya yang dikenal spesialis penyanyi lagu galau.

Jebolan Indonesian Idol X itu mengungkap bahwa dirinya tak bermaksud untuk mengubah karakter atau mengganti gaya musiknya. Dia justru ingin mengeksplor lebih jauh beragam genre musik dan memperkaya referensinya sebagai seorang penyanyi.

“Kenapa aku ingin mengambil genre ini, bukan mengubah genre, aku ingin menambah genre aja sebenarnya,” kata Tiara Andini di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Tiara memahami dirinya kerap dicap sebagai 'penyanyi lagu galau' yang selalu sukses bikin pendengarnya terhanyut dalam suasana sendu setiap mendengar lagunya. Namun, Tiara ingin tampil apa adanya sehingga dua single terakhir yang dirilisnya ini mewakili dirinya.

“Aku sudah punya cukup banyak lagu yang pop ballad, jadi teman-teman kayaknya sudah cukup mendengarkan yang album pertama. Kemudian, untuk yang album kedua ini aku ingin temen-teman lebih nerima aku sebagai Tiara yang apa adanya dan di sini aku juga ingin explore aja,” ujarnya.

