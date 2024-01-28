Terpeleset, Sabrina Chairunnisa Alami Retak Pergelangan Tangan saat Liburan di Korea

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa mengalami peristiwa kurang menyenangkan saat liburan sendiri di Korea Selatan. Dia harus masuk rumah sakit karena pergelangan tangannya retak.

"Pergelangan tangan saja kenang-kenangan dari Korea ye. Memang tidak boleh liburan tanpa suami. @mastercobuzier jemput," kata Sabrina sambil membagikan fotonya dengan tangan berbalut gips di Instagram, pada Minggu (28/1/2024).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk beberapa rekan artis yang penasaran bagaimana Sabrina bisa mengalami kejadian tersebut. "Lah kan baru sampai. Kenapa lu?" kata Vidi Aldiano.

Annisa Azizah menambahkan, "Hah, kamu kenapa?" Komentar senada datang dari Maeeva Amin yang menuliskan, "OMG, baru juga jalan. Get well soon, Sabrina."