Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terpeleset, Sabrina Chairunnisa Alami Retak Pergelangan Tangan saat Liburan di Korea

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:49 WIB
Terpeleset, Sabrina Chairunnisa Alami Retak Pergelangan Tangan saat Liburan di Korea
Sabrina Chairunnisa alami retak pergelangan tangan saat liburan ke Korea. (Foto: Instagram/Sabrina Chairunnisa)
A
A
A

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa mengalami peristiwa kurang menyenangkan saat liburan sendiri di Korea Selatan. Dia harus masuk rumah sakit karena pergelangan tangannya retak. 

"Pergelangan tangan saja kenang-kenangan dari Korea ye. Memang tidak boleh liburan tanpa suami. @mastercobuzier jemput," kata Sabrina sambil membagikan fotonya dengan tangan berbalut gips di Instagram, pada Minggu (28/1/2024).

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk beberapa rekan artis yang penasaran bagaimana Sabrina bisa mengalami kejadian tersebut. "Lah kan baru sampai. Kenapa lu?" kata Vidi Aldiano. 

Annisa Azizah menambahkan, "Hah, kamu kenapa?" Komentar senada datang dari Maeeva Amin yang menuliskan, "OMG, baru juga jalan. Get well soon, Sabrina." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement