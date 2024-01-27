Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sosok Dibalik Kesuksesan Reza Arap Ungkap Cerita Jatuh Bangun Besarkan Nama Sang Artis

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |10:05 WIB
JAKARTA - Reza Oktovian alias Reza Arap merupakan salah satu publik figur yang cukup sukses di Indonesia. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang YouTuber, tetapi juga aktor, DJ, penyanyi, penulis lagu hingga pengusaha.

Akan tetapi, ketenaran Reza Arap tentunya tidak datang secara tiba-tiba. Pasalnya, ada banyak jalan terjal yang harus ia lewati, mulai dari cacian hingga pujian yang membuatnya jatuh bangun.

Beruntung, mantan suami Wendy Walters ini memiliki sahabat karib yang menjadi saksi hidup hingga membuatnya terkenal seperti saat ini. Ya, Ahmad Priyadi alias Xmtthwkm merupakan saksi bagaimana Reza Arap mengawali karirnya dari nol.

Saat ini, Xmtthwkm bahkan tetap berada di belakang Reza Arap dan menjadi manager pribadinya.

"Berawal dari gamer biasa sekaligus pernah bekerja sebagai penjaga warnet, di tahun 2013 ketemu Reza Arap pas dia masih di komunitas Happy Holiday Indonesia," ujar Xmtthwkm baru-baru ini.

Reza Arap

Sosok di balik kesuksesan Reza Arap ungkap jatuh bangun besarkan nama sang artis (Foto: Ist)


Berangkat dari pertemuan mereka di komunitas, Reza Arap pun mulai mengawali karir dengan membuat akun YouTube dan menggandeng pria kelahiran Jakarta, 20 November 1991 itu sebagai partnernya. Bahkan karir Arap pun perlahan naik, lantaran memiliki ribuan subscriber.

"Terus ketika dulu pas masih rintis akun YouTube gaming dengan subscriber mencapai 10 ribu, saya dan Reza keliling bawa proposal yang sudah diprint naik motor panas-panasan buat minta endorse," kenangnya.

Sayangnya, kala itu usaha Reza Arap dan Xmtthwkm ditolak oleh para publisher game di Indonesia. Pasalnya, ia dan Reza memang sengaja membuat konten YouTube yang berisi reaksi dengan kalimat ceplas-ceplos hingga kasar.

"Proposal ini diantar ke beberapa publisher game di Indonesia. Tapi di nego keras, ditolak, bahkan mereka sempat bilang ke kita kalau Reza tidak akan berkembang karena kata-katanya kasar," jelasnya.

Akan tetapi, usaha Xmtthwkm dan Reza Arap tak selamanya tidak membuahkan hasil. Kerja keras serta kekonsistenan mereka membuat akun Reza Arap mulai dikenal bahkan di luar dunia gamers.

Halaman:
1 2
