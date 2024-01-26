Base Jam Sukses Bikin Penonton di Anjungan Sarinah Nyanyi Bareng

JAKARTA - Base Jam kembali hadir menyapa para penggemar yang telah lama merindukan penampilannya dalam Celebrities Kustik by Celebrities Radio yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Jumat, 26 Januari 2024. Base Jam tampil begitu meriah dan bikin para penonton di Anjungan Sarinah nyanyi bareng di setiap lagu yang dibawakannya.

Karya-karya dari grup band yang telah genap berusia 30 tahun ini ternyata masih lekat di hati para pendengarnya. Penampilan Base Jam dibuka dengan lagu yang bertajuk Jatuh Cinta. Para penonton tampak kompak bernyanyi bersama menikmati setiap alunan lagu.

Bukan hanya menghibur para penonton Celebrities Kustik, tepat di hari ini Base Jam pun merilis album terbaru mereka yang bertajuk 360. Salah satu lagu baru dari album tersebut yang berjudul Mantra Tenang juga turut dibawakan. Lagi tersebut berkisahkan tentang cara menghadapi berbagai hal yang tak sesuai ekspektasi yang terbaik dengan cara tenang.

“Sebuah lagu tentang menerima kalau ada hal-hal yang gak sesuai ekspektasi, dan itu kadang bikin overthink. Jadi lagu ini ngajarin para pendengar untuk tenang dalam menghadapi segala sesuatu,” jelas Sita, Basis Base Jam kepada para penonton di Sarinah, Jumat (26/1/2024).

Base Jam selalu mengikuti perkembangan zaman yang sangat dinamis di setiap karya-karya yang diciptakannya. Seperti halnya dengan album terbaru ini, mereka mencoba melebarkan segmentasi pendengarnya kepada para Gen Z. Dengan mengangkat kisah-kisah percintaan yang kerap kali dialami oleh para Gen Z, diharapkan Base Jam dapat melekat juga di telinga dan hati Gen Z yang mendengarnya

“Kami berusaha untuk memasuki segmen-segmen Gen Z yang relate banget seputar mental health. Jadi kalo temen-temen denger album 360 yang dirilis Base Jam sedikit atau banyak akan relate sama temen-temen yang lagi mengalami hubungan toxic, lagi mencoba healing, dan lagi mencoba mencari pasangan yang memang akan terus bersama selamanya,” kata Alsa.