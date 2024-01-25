6 Kontestan Siap Goyang Panggung Primadona Pantura 2024 Malam Ini

JAKARTA - Ada enam kontestan dari Grup 2 yang akan memanaskan panggung Primadona Pantura MNCTV, pada Kamis (25/1/2024) malam.

Keenam kontestan itu adalah Adel (Bondowoso), Alesha (Jakarta), Charla (Banyuwangi), Duo Kembang (Lampung), Via (Purworejo), dan Lova (Sidoarjo). Mereka akan dinilai oleh para juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Uut Permatasari, dan Wika Salim.

Primadona Pantura 2024 malam ini akan dimeriahkan penampilan Dara FU, Aladull, Asyraf Jamall, Fey Primadona, dan Mulyadi. Jangan lewatkan panggungnya hanya di MNCTV, pada 25 Januari 2024, pukul 20.30 WIB.

Pekan lalu, Giya asal Lampung dan Syntia dari Palangkaraya harus tersingkir dari Grup 1. Karena itu, pastikan memberi dukungan kepada jagoan Anda agar tetap bertahan di panggung Primadona Pantura malam ini.

Berbagai informasi terbaru terkait Primadona Pantura bisa Anda ikuti melalui akun Instagram dan TikTok MNCTV di @officialmnctv. Program ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.*

