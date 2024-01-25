Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

6 Kontestan Siap Goyang Panggung Primadona Pantura 2024 Malam Ini

Pasopati Baladika , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:18 WIB
6 Kontestan Siap Goyang Panggung Primadona Pantura 2024 Malam Ini
Primadona Pantura 2024. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Ada enam kontestan dari Grup 2 yang akan memanaskan panggung Primadona Pantura MNCTV, pada Kamis (25/1/2024) malam. 

Keenam kontestan itu adalah Adel (Bondowoso), Alesha (Jakarta), Charla (Banyuwangi), Duo Kembang (Lampung), Via (Purworejo), dan Lova (Sidoarjo). Mereka akan dinilai oleh para juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Uut Permatasari, dan Wika Salim.

Primadona Pantura 2024 malam ini akan dimeriahkan penampilan Dara FU, Aladull, Asyraf Jamall, Fey Primadona, dan Mulyadi. Jangan lewatkan panggungnya hanya di MNCTV, pada 25 Januari 2024, pukul 20.30 WIB. 

Pekan lalu, Giya asal Lampung dan Syntia dari Palangkaraya harus tersingkir dari Grup 1. Karena itu, pastikan memberi dukungan kepada jagoan Anda agar tetap bertahan di panggung Primadona Pantura malam ini. 

Primadona Pantura 2024. (Foto: MNC Media)

Berbagai informasi terbaru terkait Primadona Pantura bisa Anda ikuti melalui akun Instagram dan TikTok MNCTV di @officialmnctv. Program ini juga bisa ditonton melalui aplikasi RCTI+ dan laman www.rctiplus.com.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement