Shalom Razade Dimarahi Wulan Guritno Gegara Pacaran dengan Anak Geng Motor

JAKARTA - Wulan Guritno menjadi orangtua yang cukup dekat dengan buah hatinya. Saking dekatnya, ia bahkan sering dianggap sebagai kakak adik, jika tengah bersama dengan putri sulungnya, Shalom Razade.

Kedekatan pasangan ibu-anak ini membuat Shaloom pun sering kali mencurahkan perasaannya, terutama bercerita soal hubungan asmaranya. Kendati demikian, Shalom tak sepenuhnya menceritakan hal pribadinya pada sang ibu.

BACA JUGA: Wulan Guritno Ogah Dipanggil Tante oleh Teman Shalom Razade

”Terbuka, tapi ada hal-hal tertentu. Maksudnya kalau mama ada cerita apa, cerita aja ke aku, atau nggak ‘menurut kamu gimana’ nyuruh aku ngasih opini. Aku juga kayak gitu, tapi untuk cerita 100 persen dari A-Z nggak semua,” kata Shalom dalam podcast Bund Lifetainment.

Meski sering curhat dengan sang ibu, Shalom rupanya tidak menuruti semua saran dari Wulan.

Shalom Razade dimarahi Wulan Guritno gegara pacaran dengan anak geng motor (Foto: Instagram/sharazaaa)





"Bukan nggak nurut ya, aku dengerin tapi ya aku mau semuanya itu dari aku juga,” ucapnya.