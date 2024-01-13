Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wulan Guritno Ogah Dipanggil Tante oleh Teman Shalom Razade

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |13:30 WIB
Wulan Guritno Ogah Dipanggil Tante oleh Teman Shalom Razade
Wulan Guritno ogah dipanggil tante oleh teman Shalom Razade. (Foto: Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno memang dikenal masih begitu cantik dan awet muda di usia 42 tahun. Hal itulah yang membuatnya enggan dipanggil ‘tante’ oleh teman putri sulungnya, Shalom Razade. 

Menurut Shalom, ibunya meminta teman-temannya untuk menyapa dirinya dengan sebutan kakak. “Jadi mama bilang ke mereka, ‘Kalau enggak ada Shalom panggil Kak saja’,” katanya dikutip dari podcast YouTube TS Media, pada Sabtu (13/1/2024). 

“Jadi teman-teman Shalom itu ada yang langsung panggil Kak. Tapi ada juga yang nyapa aku dengan sebutan tante. Aku bilang saja, ‘Jangan gila ya panggil gue tante’,” ujar ibu tiga anak tersebut bernada seloroh. 

Shalom kemudian mengungkapkan bahwa sebagian teman-temannya memang memiliki usia jauh di atasnya. Bahkan ada yang berusia tak jauh dari sang ibu. Karena itu, dia tak masalah jika beberapa temannya menyapa sang ibu dengan sebutan ‘Kak’.

Wulan Guritno ogah dipanggil tante oleh teman Shalom Razade. (Foto: Instagram/@wulanguritno)

Wulan Guritno pertama kali menikah di usia muda, 17 tahun. Maka tak heran jika di usia 42 tahun sang aktris masih terlihat begitu memesona meski kini telah memiliki tiga orang anak.*

(SIS)

