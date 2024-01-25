Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dianna Dee Starlight Ungkap Kegagalan Percintaan dalam Album Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |03:01 WIB
Dianna Dee Starlight ungkap kegagalan percintaan dalam album musik (Foto: IG Dianna)
JAKARTA - Dianna Dee Starlight kembali berkarya di bidang tarik suara. Terkenal karena konten eksentrik di Instagram, Dianna kini merilis single pertamanya berjudul Dimana Jodohku sebagai bagian dari album yang diberi judul Anugerah.

Dianna Dee Starlight menghadirkan karya terbarunya di awal tahun 2024. Lagu yang diciptakan oleh hitsmaker Nur Bayan ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi para penggemar dan pecinta musik Tanah Air.

Perjalanan artistik Dianna Dee Starlight dalam industri musik Indonesia, yang melibatkan penampilan dari panggung ke panggung dan dari kota ke kota, telah membawa pengalaman yang luar biasa dan membuatnya semakin berkembang dalam penampilannya di atas panggung.

"Lagu Dimana Jodohku merupakan single pertama dari album Anuegrah yang berisi 12 lagu. Setiap bulan, saya akan merilis single beserta video klipnya, sehingga totalnya akan ada 12 lagu dalam satu tahun. Album ini direncanakan akan dirilis pada awal tahun 2025 dalam bentuk Vinyl atau Piringan Hitam," ungkap Dianna Dee.

Penyanyi berbakat ini menjelaskan Dimana Jodohku bercerita tentang seseorang yang berkali-kali menjalin hubungan cinta namun selalu berakhir di tengah jalan. Mungkin karena sosok tersebut terlalu lugu dan mudah jatuh cinta, sehingga sulit membedakan apakah cinta itu sungguhan atau hanya percobaan semata.

Halaman:
1 2
