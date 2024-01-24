Tessa Kaunang Ingin Memilih Sendiri Calon Pendampingnya, Ini Kriterianya

JAKARTA - Tessa Kaunang membuka kehidupan asmaranya pascacerai dari Sandy Tumiwa di 2014. Rupanya, setelah resmi pisah, ibu dua anak itu menagku selalu membuka hatinya agar bisa kembali menikah.

Tak hanya itu, wanita 47 tahun itu juga sempat dijodoh-jodohkan oleh orang terdekatnya. Sayang, sampai hampir 10 tahun bercerai, Tessa masih belum menemukan pria yang cocok untuk dijadikan suami.

Bintang film Bebek Belur ini pun merasa sudah bukan zamannya lagi dijodoh-jodohkan. Sebab, ia percaya bahwa jodohnya akan datang dengan sendirinya. Sehingga, Tessa pun masih ingin berusaha mencarinya sendiri.

"Pernah sih dikenalin tapi nggak cocok juga. Udahlah, udah gede juga udah tua. Kita cari sendiri ketemu sendiri maksudnya," ujar Tessa Kaunang saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tessa Kaunang ingin memilih sendiri calon pendampingnya (Foto: Instagram/tessakaunang_tuiit)

Meski demikian, Tessa Kaunang tak menyalahkan jika ada rekannya yang menjodohkannya dengan seorang pria tapi tak berhasil. Pasalnya, Tessa menghargai usaha orang-orang terdekatnya, yang juga berharap agar ia segera bertemu dengan jodohnya.