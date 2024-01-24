Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

10 Tahun Menjanda, Tessa Kaunang Berharap Segera Menikah Lagi

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |09:01 WIB
10 Tahun Menjanda, Tessa Kaunang Berharap Segera Menikah Lagi
Tessa Kaunang ingin menikah (Foto: IG Tessa Kaunang)
A
A
A

JAKARTA - Tessa Kaunang saat ini masih belum menemukan sosok pendamping hidupnya yang baru setelah bercerai dari Sandy Tumiwa sejak tahun 2014 lalu. Selama 10 tahun hidup menjanda, Tessa ternyata memiliki keinginan untuk kembali menjalani kehidupan pernikahan.

Tessa mengungkap bahwa dirinya memang selama ini hidup sendiri tapi bukan berarti dia merasa betah dengan kesendirian itu. Dia masih sendiri karena belum dipertemukan dengan jodohnya.

10 Tahun Menjanda, Tessa Kaunang Berharap Segera Menikah Lagi

"Bukan betah sendiri memang belum ketemu aja jodohnya," ujar Tessa Kaunang saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tessa Kaunang mengaku tak pernah menutup hatinya untuk para pria. Jika nantinya bertemu dengan seorang pria yang dirasa cocok untuk menjadi pendamping hidupnya, Tessa siap menikah lagi.

"Kalau emang ada calon suami ya saya mau nikah bukan saya gak mau nikah cuma belum ketemu jodohnya aja," ungkapnya.

Tessa ingin suaminya kelak dapat membimbing dan menuntunnya dengan baik sehingga harus menganut keyakinan yang sama.

Halaman:
1 2
