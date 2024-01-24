Aditya Zoni Ungkap Keinginan Serta Pesan Terakhir Ayahnya Sebelum Wafat

Aditya Zoni ungkap keinginan serta pesan terakhir ayahnya sebelum wafat (Foto: Instagram/real_aditya1)

DEPOK - Ayah kandung Ammar Zoni, Suhendri Zoni, ternyata berkeinginan untuk bertemu dengan putranya sebelum meninggal dunia. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Aditya Zoni, selaku adik kandung Ammar.

Sayangnya, belum sempat keinginannya terlaksana, mertua dari Irish Bella ini telah lebih dulu dipanggil Sang Maha Kuasa. Bahkan Ammar sendiri baru bisa mengunjungi ayahnya setelah Suhendri mengembuskan napas terakhirnya.

"Pengin ketemu pasti, tapi di detik-detik terakhir bapak udah nggak bisa ngomong tapi bang Ammar datang pas bapak udah nggak ada," ujar Aditya Zoni di Depok, Jawa Barat belum lama ini.

Sebelum meninggal, Suhendri rupanya sempat memberikan pesan terakhir untuk anak-anaknya. Ia berharap agar anak-anaknya bisa selalu hidup rukun.

"Pesan terakhir bapak harus solid lah kita bertiga, jadi kita bener-bener harus saling menguatkan satu sama lain, itu pesan-pesan bapak," tandasnya.

(van)