Erick Estrada Dianggap Kurang Good Looking untuk Jadi Bintang Utama Film Mendung Tanpo Udan

Erick Estrada dianggap kurang good looing untuk jadi pemeran utama (Foto: Instagram)

JAKARTA - Aktor Erick Estrada belakangan menjadi sorotan publik. Pasalnya ia dianggap kurang pantas saat dipercaya untuk menjadi pemeran utama dalam film yang diangkat dari lagu hits Ndarboy Genk berjudul Mendung Tanpo Udan.

Protes hingga komentar miring diutarakan oleh netizen melalui unggahan trailer film Mendung Tanpo Udan yang baru saja dirilis. Mereka ramai-ramai memenuhi kolom komentar untuk mempertanyakan pemilihan Erick sebagai pemeran utama.

Salah satu netizen sampai dibuat heran mengapa Erick yang terpilih diantara banyaknya aktor lain.

"Emang nggak ada pemain lain ya buat jadi Udan? Kok bisa si Erick?" komentar akun @awy**.

Alih-alih meluapkan emosi, Erick memilih untuk menjawab dengan bijak. Dia meminta penjelasan mengenai komentar netizen yang tidak terima atas perannya. Padahal, netizen itu belum menonton filmnya dan menyaksikan kemampuan akting Erick untuk mendalami peran.

"Maksudnya mas, kalau ada salahnya karena yang meranin saya biar saya intropeksi," jawab Erick.

Netizen lainnya mengaku tak akan menonton film tersebut lantaran Erick yang menjadi pemeran utamanya.

"Padahal aktor banyak, kenapa sih yang dipilih harus Erick. Skip lah ga dulu," tulis @qin***.

Erick menjawab dengan jawaban menohok dengan meminta doa agar film tersebut menjadi karya yang luar biasa.

"Bener banget, minta doanya yah semoga menjadi karya yang luar biasa," jawab Erick.