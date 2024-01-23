Anak Ussy Sulistiawaty Raih Penghargaan di Olimpiade Matematika Bertaraf Internasional

JAKARTA - Ussy Sulistiawaty datang dengan kabar bahagia dan membanggakan. Anak perempuan dari pernikahannya dengan Andhika Pratama yakni Sheva Elmira Lorrenia berhasil mendapatkan penghargaan Internasional.

Menariknya, bocah 6 tahun itu mendapat penghargaan di bidang akademis usai mengikuti olimpiade matematika tingkat Internasional.

Melalui akun Instagramnya, Ussy tampak membagikan foto serta video saat putrinya menerima penghargaan tersebut di atas panggung sambil membawa bendera Indonesia. Bahkan ia juga mengunggah foto saat putrinya mengenakan medali dan membawa piagam penghargaan dari ajang tersebut.

”Sheva elmira lorrenia.. my baby yg udah ga baby lagii. U growing up tooo fast darling.. si anak unyil yg posesif nya msh ditunjukin banget yg bobo msh harus pegang kalung mama walau harus ngalah sama adeknya dulu nunggu dia tidur baru deh mama pindah ke pelukan sheva... aah kk sheva u make me cry last night.. bangga campur haru jadi 1,” tulis Ussy pada keterangan unggahannya.

Anak Ussy Sulistiawaty raih penghargaan di olimpiade matematika bertafar internasional (Foto: Instagram/ussypratama)





“Southeast Asian Mathematical Olympiad 22 negara peserta berkumpul ,murid2 terpilih hasil lolos seleksi bertahap di negara masing2, lolos antar kelas, lolos antar sekolah, lalu berangkat kesini dan mengikuti lomba antar negara dan semalam sheva dapet medali merit, orang tua mana yg ga bangga apalagi mama yg ga suka bngt ma matematika lah kok anak2 nya pada suka,” sambungnya.

Meski Sheva belum berhasil mendapatkan medali emas, Ussy tetap bangga atas pencapaian anaknya. Terlebih apa Sheva melakukan sesuatu lantaran suka dan tanpa paksaan dari siapapun.

”Semalem langsung kk sheva ngoceh.. klo sekarang belum dapat medali gold, nanti pas ada lomba lagi n kk lolos tahun depan bisa ikut lagi maa? kaaakkkk mama ga pernah maksa kamu bisa ini itu pokoknya lakuin semua yang kakak mau asal kakak bahagia ga ada paksaan dari siapapun," bebernya.