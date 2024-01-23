Aditya Zoni Ternyata Tak Pernah Diminta Ammar Zoni Jadi Saksi Sidang Cerai

JAKARTA - Aditya Zoni memberikan pernyataan bahwa ia tidak pernah diminta sang kakak, Ammar Zoni untuk menjadi saksi dalam sidang cerai yang dilayangkan oleh Irish Bella di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Padahal sebelumnya, kuasa hukum Ammar, menyebut bahwa Aditya menjadi salah satu saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut.

Akan tetapi pada kenyataannya, Ammar Zoni tidak pernah menghadirkan Aditya Zoni, sampai sidang beragendakan keterangan saksi dipastikan selesai.

"Sampai saat ini sih belum diminta sampai saat ini belum diminta," ujar Aditya Zoni saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan belum lama ini.

Kendati begitu, suami Yasmine Ow tersebut tidak mempermasalahkan hal ini. Dia juga memilih untuk tidak mau mencampuri masalah rumah tangga kakaknya lebih jauh.

"Kalau misalkan diminta untuk jadi saksi ya silakan aja nggak apa-apa.Tapi kan memang saya kan jarang ke rumah, saya kan jarang ke rumah kak Ibel, saya nggak pernah tinggal di sana, saya tinggal di rumah sendiri kan sama istri," ujar Aditya Zoni.

"Jadi memang kalau misalkan mau dijadikan saksi juga susah," lanjutnya.