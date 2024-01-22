Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yasmine Ow Minta Maaf Tak Hadir Saat Ayah Mertua Meninggal Dunia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |09:09 WIB
Yasmine Ow Minta Maaf Tak Hadir Saat Ayah Mertua Meninggal Dunia
Yasmine Ow tak hadir saat ayah mertuanya meninggal dunia (Foto: Instagram/yxsmine.ow)
A
A
A

JAKARTA - Istri dari Aditya Zoni, Yasmine Ow, tak hadir saat ayah mertuanya meninggal dunia. Bukan hanya tak muncul di rumah duka, Yasmine dan putranya Zayn bahkan tidak terlihat hadir di pemakaman.

Hal tersebut bahkan diketahui lewat unggahan Yasmine di akun Instagramnya. Melalui unggahannya, Yasmine tampak mengunggah foto Suhendri Zoni dan meminta maaf lantaran tidak ada di samping ayah mertuanya.

"Maaf Pak, Yasmin gak ada di sana. Semoga bapak ditempatkan bersama golongan orang yang beriman," tulis Yasmine Ow pada Minggu, 21 Januari 2024.

Diketahui, saat ini Yasmie dan putranya memang sedang tidak berada di Indonesia. Keduanya bahkan tengah berada di Malaysia dalam rangka pulang kampung.

Suhendri Zoni

Yasmine Ow tak hadir saat ayah mertuanya meninggal dunia (Foto: Instagram/yxsmine.ow)


Lewat unggahannya, Yasmine pun tampak mengenang momen ketika ia menjenguk sang ayah mertua usai divonis mengidap kanker stadium 4. Bahkan ia pun menyebut jika kala itu sang mertua masih bisa bercanda.

"Baru bulan kemarin jenguk bapak dan bercanda-bercanda, masih gak nyangka. Al-fatihah buat almarhum Suhendri Zoni," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074857/aditya_zoni-Cr9o_large.jpg
Aditya Zoni Ungkap Perasaan Usai Bercerai dari Yasmine Ow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074157/aditya_zoni-QCd7_large.jpg
Aditya Zoni dan Yasmine Ow Cerai, Pastikan Anak Tetap Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067428/yasmine_ow-xmbV_large.jpg
Perceraiannya Diputus PA Cibinong, Yasmine Ow: Alhamdulillah Semuanya Dipermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067330/yasmine_ow-vnH6_large.jpg
Yasmine Ow Tetap Berkarier di Indonesia Meski Sudah Cerai dari Aditya Zoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067169/yasmine_ow_dan_aditya_zoni-SdhN_large.jpg
Yasmine Ow dan Aditya Zoni Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067073/yasmine_ow-1Xmy_large.jpg
Aditya Zoni Sudah Sebulan Tak Bertemu Anak, Dibawa Yasmine Ow ke Malaysia?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement