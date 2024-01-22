Yasmine Ow Minta Maaf Tak Hadir Saat Ayah Mertua Meninggal Dunia

Yasmine Ow tak hadir saat ayah mertuanya meninggal dunia (Foto: Instagram/yxsmine.ow)

JAKARTA - Istri dari Aditya Zoni, Yasmine Ow, tak hadir saat ayah mertuanya meninggal dunia. Bukan hanya tak muncul di rumah duka, Yasmine dan putranya Zayn bahkan tidak terlihat hadir di pemakaman.

Hal tersebut bahkan diketahui lewat unggahan Yasmine di akun Instagramnya. Melalui unggahannya, Yasmine tampak mengunggah foto Suhendri Zoni dan meminta maaf lantaran tidak ada di samping ayah mertuanya.

"Maaf Pak, Yasmin gak ada di sana. Semoga bapak ditempatkan bersama golongan orang yang beriman," tulis Yasmine Ow pada Minggu, 21 Januari 2024.

Diketahui, saat ini Yasmie dan putranya memang sedang tidak berada di Indonesia. Keduanya bahkan tengah berada di Malaysia dalam rangka pulang kampung.

Yasmine Ow tak hadir saat ayah mertuanya meninggal dunia (Foto: Instagram/yxsmine.ow)





Lewat unggahannya, Yasmine pun tampak mengenang momen ketika ia menjenguk sang ayah mertua usai divonis mengidap kanker stadium 4. Bahkan ia pun menyebut jika kala itu sang mertua masih bisa bercanda.

"Baru bulan kemarin jenguk bapak dan bercanda-bercanda, masih gak nyangka. Al-fatihah buat almarhum Suhendri Zoni," tandasnya.

(van)