Aditya Zoni Pastikan Rumah Tangganya dengan Yasmine Ow Kini Baik-Baik Saja

Aditya Zoni pastika hubungannya dengan Yasmine Ow saat ini baik-baik saja (Foto: Instagram/real_aditya1)

DEPOK - Rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmine Ow hingga kini masih menjadi perbincangan. Hal tersebut terjadi usai Yasmine mendadak curhat di Instagram Story dan meminta agar Aditya bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami.

Aditya membenarkan jika Yasmine sempat kecewa lantaran dirinya tak menemaninya pulang ke Malaysia. Bahkan ia pun memaklumi perlakuan sang istri yang memilih curhat di media sosial dan membeberkan soal masalah yang tengah dihadapi.

"Emang begitu sifatnya, tapi nggak apa-apa itu biasalah namanya juga perempuan," kata Aditya Zoni di Kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Sementara itu, Aditya sendiri mengaku sama sekali tak masalah dengan perlakuan istrinya tersebut. Pasalnya, apa yang dialaminya dengan sang istri sama sekali tidak mengganggu aktivitasnya.

"Nggak lah nggak mengganggu, kan udah diselesaikan juga udah baikan juga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Aditya Zoni juga menegaskan kalau rumah tangganya dengan sang istri kini sudah kembali baik.

"(Keluarga kita) baik-baik aja," pungkasnya.

(van)