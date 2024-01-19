Agensi HyunA dan Yong Junhyung Buka Suara Terkait Isu Pacaran

SEOUL - HyunA dan Yong Junhyung menjadi perbincangan. Keduanya diduga tengah menjalin hubungan asmara usai mengunggah foto kebersamaannya di sebuah pantai sambil berpegangan tangan.

Foto tersebut diambil dari belakang ketika HyunA dan Yong Junhyung sedang berjalan di hamparan pasir. Rumor hubungan keduanya semakin diperkuat dengan keterangan foto dalam unggahan akun Instagram HyunA.

HyunA menambahkan emoji yang menggambarkan wanita dan pria yang di tengah-tengahnya ada icon hati berwarna pink. Menanggapi rumor yang beredar tentang hubungan keduanya, pihak Agensi dari HyunA turut buka suara terkait hal tersebut.

Pihak dari agensi HyunA yaitu AT AREA menyatakan bahwa agensinya hanya berperan serta untuk keberlangsungan karier HyunA. Soal kehidupan pribadi artisnya, terlebih mengenai hubungan asmara bukanlah tanggung jawab dan wewenang mereka.

“Kami tidak terlibat dengan kehidupan pribadi artis kami,” jelas pihak AT Area, dikutip dari Soompi, Jumat (19/1/2023).

Bukan cuma pihak dari agensi HyunA, Black Made yang menjadi agensi tempat Yong Junhyung bernaung juga turut angkat bicara mengenai hubungan asmara keduanya.

