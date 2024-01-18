Billy Syahputra Bantah Pernah Jalani Pacaran Settingan: Nggak Mau Nggak Pakai Hati

JAKARTA - Billy Syahputra sempat diterpa rumor kurang sedap terkait hubungan asmaranya. Ia bahkan disebut kerap kali melakukan pacaran settingan dan mendapat bayaran atas hal itu.

Kendati begitu, Billy secara tegas membantahnya. Bahkan ia mengaku sempat menolak untuk melakukan pacaran settingan.

"Gua terima-terima aja biar orang mau ngomong apa," ujar Billy di acara Pagi-Pagi Ambyar.

"Sampai detik ini, sekarang gua dibayar untuk pacar settingan sama siapa. Tunjukin coba, siapa. Sejujurnya jaman gua syuting untuk 'YKS', zaman itu gua disuruh untuk dekat ini. Bisa dibilang untuk dibayar, gue nya gak mau karena gak pakai hati," sambungnya.

Billy Syahputra bantah pernah jalani pacaran settingan (Foto: Instagram/bilsky16)





Sementara itu, saat ditanya soal besaran bayaran dari pacaran settingan, Billy juga mengaku tidak mengetahuinya. Kalaupun ia mengetahui nominalnya, adik Olga Syahputra ini pun sama sekali tak tergoda.

"Katanya dibayar Rp100 juta?" tanya Nassar.

"Itu juga ibarat kata, zaman dulu juga, ada (tawaran pacar settingan), tapi nggak tergoda. Nggak pernah. Misalkan gua lakuin itu, kayak bohong ke diri sendiri, bohong ke semua orang, ketika gua menjalani itu tulus, nggak direkayasa," jawab Billy.

Sementara itu, hingga saat ini Billy diketahui masih sendiri dan belum memiliki kekasih. Terkait hal itu, Dewi Perssik pun bertanya terkait keinginan Billy untuk menikah.

"Kamu nggak pengin nikah 2024?" tanya Dewi Persik.

"Ya kalau ngomongin masalah pengen nikah, lihat teman-teman sudah pada menikah. Ya pengenlah. Billy kan senang anak kecil. Pengen punya pasangan, pengen nikah. Tapi kan balik lagi. Segala sesuatunya Allah yang nentuin," jelasnya.