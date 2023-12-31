Billy Syahputra Targetkan Menikah di 2024

JAKARTA - Billy Syahputra menyambut 2024 dengan berbagai resolusi dan juga target. Salah satunya ia ingin bisa mengembangkan bisnis kuliner seblak yang baru diluncurkannya.

"Billy akan berkembang terus di bidang usaha, akan berakar gitu mudah-mudahan,” kata Billy Syahputra di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Adik almarhum Olga Syahputra itu memang sudah berencana segera pensiun dari dunia entertainment. Oleh karena itu ia berharap bisnisnya ini bisa berkembang pesat.

"Sudah cukup lah, kalau dari dunia entertainment,” ucap Billy Syahputra.

Billy Syahputra targetkan menikah di 2024 (Foto: Instagram/bilsky16)



