Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pelaku Penyebar Video Syur Rebecca Klopper Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |16:05 WIB
Pelaku Penyebar Video Syur Rebecca Klopper Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
Pelaku penyebar video syur Rebecca Klopper divonis 3 tahun penjara (Foto: Instagram/rklopperr)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku penyebar video syur mirip Rebecca Klopper, Bayu Firlen alias BF, divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar. Putusan tersebut bahkan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sidang yang digelar hari ini, Kamis (18/1/2024).

Dalam sidang tersebut, Bayu dinyatakan bersalah lantaran ikut terlibat dalam penyebaran video syur diduga mirip Rebecca Klopper.

"Menyatakan terdakwa Bayu Firlen telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik melakukan konstitusi sebagaimana dakwaan pertama," kata Majelis hakim dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).

Majelis hakim pun menjatuhkan vonis selama tiga tahun penjara serta denda Rp 1 miliar kepada Bayu Firlen setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan sebelumnya.

BF (Selvianus)

Pelaku penyebar video syur Rebecca Klopper divonis 3 tahun penjara (Foto: Instagram/rklopperr)


Jika Bayu Firlen tidak dapat membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan hukuman penjara tambahan selama empat bulan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan didenda sebesar 1 Milyar rupiah, dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan," ujar Majelis hakim.

Setelah mendengar vonis dari majelis hakim, Bayu Firlen diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement