HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Menohok Atta Halilintar Ketika Aurel Hermansyah Terus Dibully: Menyusui Itu Tidak Mudah

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |14:11 WIB
Jawaban Menohok Atta Halilintar Ketika Aurel Hermansyah Terus <i>Dibully</i>: Menyusui Itu Tidak Mudah
Jawaban menohok Atta Halilintar ketika Aurel Hermansyah terus dibully. (Foto: Instagram/@attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar tak lagi bisa menahan kekecewaannya ketika warganet ramai mengkritik penampilan fisik Aurel Hermansyah. Lewat sebuah video, dia menegaskan, tak mempermasalahkan kondisi fisik istrinya. 

Hal itu karena sang istri sedang menyusui anak kedua mereka. “Saya tahu, menyusui anak itu tidak mudah,” ujar YouTuber 29 tahun tersebut dalam video TikTok yang diunggahnya, pada Kamis (4/1/2023). 

Atta Halilintar menambahkan, “Kalau istri saya mau egois, dia bisa saja diet dan memilih tidak menyusui anaknya. Tapi apa yang dilakukannya saat ini adalah memperjuangkan ASI untuk anaknya.” 

Karena itu, bapak dua anak tersebut mendukung penuh momen sang istri mengASIhi putri kedua mereka yang kini baru berusia 2 bulan. Dalam lanjutan videonya, Atta sangat menyayangkan aksi warganet yang menghujat istrinya. 

Apalagi, sebagian warganet yang menghujat Aurel Hermansyah adalah perempuan dan berstatus ibu. “Seharusnya kan women support women. Koreksi diri, karena kalian belum tentu lebih baik dari istri saya,” katanya. 

Jawaban menohok Atta Halilintar ketika Aurel Hermansyah terus dibully. (Foto: Instagram/@attahalilintar)

Video yang telah ditonton lebih dari 2,1 juta kali itu ramai diapresiasi warganet. Mereka menilai, Atta cukup memahami perannya sebagai suami yang harus mendukung momen mengASIhi sang istri. 

“Gue demen nih laki modelan begini. Membela istrinya. Keren Bang Atta. Semangat Mama Nur sebagai pejuang ASI. Enggak usah didengarkan nyinyiran orang,” tutur @dapurfinza28.

