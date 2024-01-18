Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengintip Lukisan Karya Ashraf Sinclair di Rumah BCL

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |09:24 WIB
Mengintip Lukisan Karya Ashraf Sinclair di Rumah BCL
Mengintip lukisan Ashraf Sinclair di rumah BCL (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany mengunjungi rumah mewah Bunga Citra Lestari, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Melalui kanal YouTube Taulany TV, Bunga Citra Lestari menunjukkan isi rumah mewahnya kepada Andre Taulany.

Sejak memasuki rumah BCL, Andre langsung terpukau melihat seisi rumah dengan nuansa American Style itu.

Mengintip Lukisan Karya Ashraf Sinclair di Rumah BCL

Rumah tersebut ditempati oleh BCL dan almarhum Ashraf Sinclair sejak 2017. Tak heran di sana terdapat ruang kerja almarhum Ashraf Sinclair.

"Ini ruang tamunya kayak gini, ini memang waktu itu dibikin buat ruang kerjanya Ashraf (almarhum)," ucap BCL.

Ruangan kerja dengan nuansa Eropa begitu kental. Terlihat dari desain interior yang didominasi warga cokelat tua, sampai pemilihan furniture-nya.

Di ruangan tersebut, masih terdapat buku-buku yang tersusun rapi di rak lemari. Sebab mantan suaminya itu sangat gemar membaca.

"Sama dia suka baca buku, jadi dia suka baca-baca di sini. Kita bikin suasananya di ruangan ini beda yang lain putih-putih semua. Nuansa Italiano iya bener kita ambilnya Eropa," jelas BCL.

Tak hanya itu, beberapa lukisan abstrak karya almarhum Ashraf juga masih terpajang di dinding ruangan tersebut.

"Ini lukisan juga lukisan Ashraf semuanya, Ashraf yang melukis iya dia suka ngelukis," tambah ibu satu anak itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement