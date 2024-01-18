Mengintip Lukisan Karya Ashraf Sinclair di Rumah BCL

JAKARTA - Andre Taulany mengunjungi rumah mewah Bunga Citra Lestari, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Melalui kanal YouTube Taulany TV, Bunga Citra Lestari menunjukkan isi rumah mewahnya kepada Andre Taulany.

Sejak memasuki rumah BCL, Andre langsung terpukau melihat seisi rumah dengan nuansa American Style itu.

Rumah tersebut ditempati oleh BCL dan almarhum Ashraf Sinclair sejak 2017. Tak heran di sana terdapat ruang kerja almarhum Ashraf Sinclair.

"Ini ruang tamunya kayak gini, ini memang waktu itu dibikin buat ruang kerjanya Ashraf (almarhum)," ucap BCL.

Ruangan kerja dengan nuansa Eropa begitu kental. Terlihat dari desain interior yang didominasi warga cokelat tua, sampai pemilihan furniture-nya.

Di ruangan tersebut, masih terdapat buku-buku yang tersusun rapi di rak lemari. Sebab mantan suaminya itu sangat gemar membaca.

"Sama dia suka baca buku, jadi dia suka baca-baca di sini. Kita bikin suasananya di ruangan ini beda yang lain putih-putih semua. Nuansa Italiano iya bener kita ambilnya Eropa," jelas BCL.

Tak hanya itu, beberapa lukisan abstrak karya almarhum Ashraf juga masih terpajang di dinding ruangan tersebut.

"Ini lukisan juga lukisan Ashraf semuanya, Ashraf yang melukis iya dia suka ngelukis," tambah ibu satu anak itu.