Ade Govinda dan Ernie Zakri Rilis Single Masing-Masing, Lirik Lagu Dibuat Cuma 15 Menit

JAKARTA - Ade Nurulianto atau Ade Govinda kembali mengeluarkan karya lagu terbaiknya berjudul Masing-Masing. Melalui lagu ini, Ade Govinda mengajak kolaborasi dengan penyanyi ternama Malaysia, Ernie Zakri. Hal ini membuat karya Ade Govinda terasa spesial.

Walaupun kolaborasi dengan artis luar negeri, Ade Govinda selaku produser single Masing-Masing mengaku proses pembuatan lagu ini sangat mudah dan mengalir begitu saja. Lirik lagu Masing-Masing berhasil ditulisnya dalam waktu 15 menit dan keseluruhan produksi selesai dalam satu bulan.

“Aku memang biasa mengerjakan musik dengan cepat, beda-beda ya setiap komposer. Tapi ini salah satu yang paling mengalir,” kata Ade Govinda di program music Guest Star, Okezone TV, Gedung iNews Tower, Jakarta, Rabu (17/1/2024).



Ade Govinda senang bisa merilis single Masing-Masing (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Setelah jadi, aku ajak Ernie. Alhamdulillah, Ernie suka, langsung jadi,” ucapnya.

Meski demikian, Ade Govinda mengaku sempat menemukan hambatan saat menulis lirik, namun tidak begitu berarti.

“Hambatan pasti pilih-pilih lirik, pilih-pilih nada, itu sih. Tapi selebihnya, dari itu benar-benar mengalir,” ucap Ade.

Melalui kesempatan ini, Ade Govinda juga bercerita makna di balik lagu Masing-Masing, yakni tentang seseorang yang dulunya sangat mencintai pasangannya, jatuh bangun berjuang bersama, tetapi terjebak pada hubungan yang toxic. Dia memutuskan untuk berpisah dan jalan masing-masing.

Lewat lagu ini, Ade ingin menitipkan pesan kepada para pendengarnya yang sulit keluar dari toxic relationship karena ketakutan.



Ade Govinda dan Ernie Zakri rilis single Masing-Masing (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Pesan positif dari lagu ini adalah terkadang banyak pasangan takut memutuskan untuk berpisah dan terperangkap di dalam hubungan yang toxic. Padahal di depan sana, banyak kesempatan untuk jauh lebih bahagia dan hidup yang lebih baik,” ucap Ade.