HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ogah Manjakan Ameena Berlebihan: Beli yang Dibutuhin Aja

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |23:00 WIB
Atta Halilintar Ogah Manjakan Ameena Berlebihan: Beli yang Dibutuhin Aja
Atta Halilintar enggan manjakan Ameena berlebihan. (Foto: Instagram/@attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar berkomitmen untuk mendidik anaknya, Ameena Hanna Nur Atta, dengan gaya hidup sederhana. Ia hanya ingin membelikan barang-barang yang menjadi kebutuhan anaknya tanpa berlebihan.

Suami Aurel Hermansyah ini pun membantah kabar bahwa dirinya bakal membeli mobil mewah lagi.

"Nggak, nggak ada mau beli mobil, sekarang fokus jualan malah mau dijual," kata Atta Halilintar saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Bukan tanpa sebab, Atta merasa sudah cukup dengan sejumlah mobil yang dimilikinya saat ini. Terlebih, menjelang kelahiran anak keduanya, sulung Gen Halilintar itu juga akan fokus kepada kebutuhan keluarga.

"Udah punya anak udah nggak perlu beli-beli mobil," tegas Atta Halilintar.

Gaya hidup sederhana itu nantinya juga akan ditularkan kepada Ameena hingga beranjak dewasa. Atta ingin Ameena bisa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas apa pun yang dimilikinya kelak.

"Pokoknya Ameena kalau udah gede aku pikirkan yang terbaik. Aku nggak mau manjain, beli cuma yang dia butuhin aja," imbuhnya.

(ltb)

