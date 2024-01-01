Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ajak Ameena Ikut Aksi Bela Palestina di Korea Selatan Saat Hujan Salju

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |13:35 WIB
Atta Halilintar Ajak Ameena Ikut Aksi Bela Palestina di Korea Selatan Saat Hujan Salju
Atta Halilintar ajak Ameena ikut aksi bela Palestina di Korea Selatan (Foto: Instagram/attahalilintar)
SEOUL - Atta Halilintar diketahui tengah berada di Korea Selatan bersama keluarga untuk menikmati liburan tahun baru. Akan tetapi, di sela-sela waktu berliburnya, sulung 11 bersaudara itu terlihat menyempatkan waktu untuk ikut serta dalam aksi bela Palestina di Korea Selatan.

Sebagaimana yang kita ketahui, serangan Israel ke Palestina hingga saat ini masih terus berlanjut. Kondisi ini telah berhasil menewaskan puluhan ribu nyawa masyarakat Palestina serta merusak fasilitas yang ada di negara tersebut. Maka tidak heran jika aksi bela palestina terus digaungkan oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Korea Selatan.

Mengutip dari Instagram @attahalilintar, Atta terlihat turun aksi bersama putri sulungnya, Ameena Nur Atta. Keduanya terlihat semangat turun aksi bela Palestina di tengah hujan salju.

Atta terlihat mengenakan coat hitam yang dipadukan celana cokelat. Dirinya pun terlihat menggunakan sarung tangan abu-abu untuk melindungi dirinya dari cuaca dingin.

Sementara Ameena berada di dalam dekapan Atta Halilintar. Putri sulung Atta dan Aurel tersebut terlihat menggunakan celana, coat, dan kupluk hitam. Ameena pun terlihat menggunakan sarung tangan putih dan sepatu boots cokelat.

Atta Halilintar dan Ameena

Atta Halilintar ajak Ameena ikut aksi bela Palestina di Korea Selatan (Foto: Instagram/attahalilintar)

Sambil menggendong Ameena, Atta Halilintar sangat semangat berorasi. Cuaca dingin dan hujan salju yang tiada henti pun tidak menurunkan semangatnya.

"Free free Palestine, free free Palestine, free free Palestine," kata Atta Halilintar.

Suara dari masyarakat Korea Selatan pun tidak kalah kencang dari Atta Halilintar. Semuanya benar-benar bersemangat menyuarakan kebebasan untuk Palestina.

Semangat masyarakat Korea yang berorasi pun terlihat dari poster-poster yang mereka bawa serta bendera Palestina yang terus dikibarkan selama aksi bela Palestina ini.

"Ikut melihat suara kemanusiaan dari Seoul," tulis Atta Halilintar dalam kolom caption Instagram pribadinya, Minggu (31/12/2023).

Peristiwa ini memperlihatkan bahwa di tengah hiruk-pikuk semua masyarakat dunia yang tengah bergembira menyambut tahun baru, nyatanya masih ada beberapa yang memikirkan kondisi masyarakat Palestina yang kini tidak baik-baik saja karena terus diserang Israel.

