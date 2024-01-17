Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Mohon Doa untuk Ayah Mertuanya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |18:05 WIB
Irish Bella Mohon Doa untuk Ayah Mertuanya
Irish Bella mohon doa untuk ayah mertuanya (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella diketahui telah menjenguk ayah mertuanya, Suhendri Zoni di rumah sakit. Diketahui, ayah dari Ammar Zoni terbaring di rumah sakit lantaran divonis mengidap kanker stadium 4.

Ketika disinggung soal pertemuan dengan ayah mertuanya itu, Irish Bella tidak berkomentar banyak. Ia hanya melempar senyum sambil memohon doa.

"Doain aja ya," ujar Irish Bella singkat di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Hanya itu kata yang terucap dari mulut Irish Bella. Bahkan bintang film Me vs mami ini enggan menanggapi soal Ammar Zoni yang mengaku rindu dengan kedua buah hatinya ataupun hal lain.

Irish Bella

Irish Bella mohon doa untuk ayah mertuanya (Foto: Instagram @_irishbella_)


