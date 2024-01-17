15 Tahun Bercerai, Okie Agustina Tetap Panggil Ayah Bunda dengan Pasha Ungu

Pasha Ungu dan Okie Agustina tetap pertahankan panggilan ayah bunda meski sudah bercerai 15 tahun silam. (Foto: Instagram/@okieagustina_)

JAKARTA - Okie Agustina dan mantan suaminya, Pasha Ungu, ternyata masih mempertahankan panggilan 'ayah bunda' satu sama lain meski telah bercerai 15 tahun silam.

Hal itu diungkapkan ibu empat anak tersebut saat menceritakan momen dirinya mengabari sang mantan suami terkait perceraian keduanya.

BACA JUGA: Reaksi Pasha Ungu saat Tahu Okie Agustina akan Bercerai

“Jadi aku telepon (Pasha) dan bilang, 'Yah, aku akan cerai.' Aku cerita karena bagaimanapun nanti nama dia pasti akan terseret,” tuturnya dalam YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 12 Januari 2024.

Kiesha Alvaro, putra sulung Okie Agustina dan Pasha Ungu pun mengungkapkan alasan kedua orangtuanya masih mempertahankan panggilan ‘ayah dan bunda’ tersebut.