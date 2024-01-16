Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harris Virza Sebarkan Pesan Mahfud MD untuk Anak Muda

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:40 WIB
Harris Virza Sebarkan Pesan Mahfud MD untuk Anak Muda
Harris Virza sebarkan pesan Mahfud MD untuk anak muda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD tidak ada hentinya dalam memberikan inspirasi untuk anak muda. Lelaki asal Madura, Jawa Timur ini berasal dari masyarakat biasa kini menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Semua ini tentu bukan sesuatu yang didapat dalam sekejap mata. Ada perjalanan panjang yang harus dilalui Mahfud MD hingga bisa sampai di tahap seperti ini.

Tentu saja dirinya ingin lebih banyak anak muda yang menjadi sukses untuk mencapai impiannya. Untuk itu, melalui akun Instagram @harrisvirza, Mahfud MD memberikan semangat dan dorongan pada anak-anak muda.BACA JUGA:

Harris Virza Sebarkan Pesan Mahfud MD untuk Anak Muda

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia ini berpesan anak muda agar bekerja keras dan tidak pernah takut untuk mencapai kesuksesannya.

"Bekerja keras, jangan pernah takut menghadapi risiko," tutur mahfud MD, Kamis (16/1/2024).

Sebagaimana yang kita ketahui, kehidupan di dunia ini memang tidak pernah berjalan mulus. Ada saja hambatan dan cobaan yang menghadang kala ingin mencapai sesuatu yang diinginkan. Maka dari itu, Mahfud MD mengingatkan anak muda untuk bekerja keras.

Di samping itu, tidak ada salahnya juga mengambil risiko untuk mengatasi segala cobaan yang ada. Mahfud MD menekankan agar anak muda jangan pernah takut terhadap tantangan jika ingin benar-benar meraih kesuksesannya.

"Kalau ingin tambahan ada syairnya itu. Tidak akan pernah sukses siapapun kamu kalau kamu takut menghadapi tantangan dan tidak mau kerja keras," ucap Mahfud MD.

Walaupun demikian, perasaan takut benar-benar tidak dapat dipungkiri. Banyak dari anak muda yang takut gagal ketika mengambil suatu risiko. Ketika kegagalan tersebut terjadi, biasanya langsung membuat seseorang terpuruk. Namun, Mahfud MD menegaskan jika rasa takut sebelum mencoba bukanlah sikap yang terpuji.

"Dan tidak akan pernah terhormat kamu kalau sebelum berbuat kalau belum berbuat sudah menyatakan takut. Sukses!" tegas Mahfud MD.

Calon presiden Republik Indonesia ini benar-benar mengajarkan anak-anak Indonesia menjadi pribadi tangguh yang tidak pantang menyerah di tengah berbagai macam cobaan yang datang.

 BACA JUGA:

