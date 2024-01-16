Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Ingin Umrah Bersama Syifa Hadju, Hijrah?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |07:03 WIB
Rebecca Klopper Ingin Umrah Bersama Syifa Hadju, Hijrah?
Rebbeca Klopper ingin umrah bareng Syifa Hadju (Foto: IG Becca)




JAKARTA - Rebecca Klopper mengungkap keinginannya untuk menjalani ibadah umrah dengan sahabatnya, Syifa Hadju. Pasalnya, Becca mengaku bahwa Syifa menjadi salah satu sahabat yang mau membantunya untuk lebih memahami soal agama Islam dan selalu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal agama yang tak dipahami oleh Becca.

Becca berharap banyak orang di luar sana yang seberuntung dirinya bisa memiliki sosok sahabat seperti Syifa Hadju.

Rebecca Klopper Ingin Umrah Bersama Syifa Hadju, Hijrah?

"Love you Cipa semoga dikasih jalan sama Allah kita jadi umrah bareng dan semoga semua orang di dunia punya satu temen kayak Cipa," ujar Rebecca Klopper dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya.

Becca pun membongkar sifat Syifa Hadju yang begitu baik dan tak pernah membalas ketika ada yang menyakiti hatinya.

"Bingung sih kalau ada yang ngehate, karena ini orang hatinya baik banget. Diapa-apain orang kadang emang bisa nangis dan doa. Bahagia selalu please love you," pungkasnya.

Becca mengungkap harapan untuk bisa umrah bersama sahabatnya itu ketika dirinya diajak Syifa untuk mengikuti kajian Ustadz Hanan Attaki. Nampaknya Becca kian serius untuk memperdalam ilmu agama.

Dalam potret yang dibagikan, Becca dan Syifa yang tampil anggun dengan balutan hijab itu tampak serius mendengarkan tausiyah dari Ustad Hanan Attaki.

Mantan kekasih Fadly Faisal itu mengaku dirinya sudah lama ingin mengikuti acara serupa lantaran dirinya memiliki banyak pertanyaan terkait agama yang belum ditemukan jawabannya.

Halaman:
1 2
