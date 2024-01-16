Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ingin Fokus, Catherine Wilson Berharap Cepat Cerai dari Idham Mase

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |23:01 WIB
Ingin Fokus, Catherine Wilson Berharap Cepat Cerai dari Idham Mase
Catherine Wilson ingin cepat cerai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Catherine Wilson mengungkap saat ini dirinya tengah fokus untuk berkarya di dunia seni peran yang telah membesarkan namanya.

Wanita yang akrab disapa Keket itu pun tak merasa terganggu dengan proses cerai yang tengah berlangsung dengan sang suami, Idham Masse. Keket mengaku ingin fokus dengan kehidupannya sendiri.

"Masih sekitaran film aja, urus diri sendiri aja dulu yaaa," ujar Catherine Wilson saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Ingin Fokus, Catherine Wilson Berharap Cepat Cerai dari Idham Mase

Meski hakim belum ketok palu tanda resmi bercerai, Keket mengaku sudah cukup lama tinggal sendiri. Bahkan beredar kabar bahwa pasangan yang baru menikah pada 1 Oktober 2022 ini sudah pisah rumah hampir setahun terakhir sebelum Keket resmi menggugat cerai suaminya.

"Sudah beberapa bulan ini sendiri yaaa," sambungnya.

Keket mengungkap bahwa saat ini dirinya ingin fokus dengan diri sendiri dan berusaha memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.

"Yaa menyendiri, terus fokus sama diri sendiri dulu, intropeksi diri aku, fokus sama diri sendiri yaa gitulah. Doain yang terbaik aja," jelasnya.

Halaman:
1 2
