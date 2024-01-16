Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson Siap Hadir di Sidang Cerai Pekan Depan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:01 WIB
Catherine Wilson Siap Hadir di Sidang Cerai Pekan Depan
Catherine Wilson siap hadiri sidang cerai dengan Idham Mase (Foto: Okezone)
JAKARTA - Catherine Wilson memastikan dirinya akan hadir di sidang perceraiannya pada 24 Januari 2024. Pasalnya, sidang mediasi perdana yang berlangsung pada 10 Januari 2024 lalu terpaksa ditunda hingga dua minggu. Sebab, Catherine dan sang suami, Idham Masse sama-sama absen di sidang perdana.

"InshaAllah datang yaa, iyaa minggu depan," ujar Catherine Wilson saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).

Catherine Wilson Siap Hadir di Sidang Cerai Pekan Depan

Catherine Wilson pun membenarkan penjelasan kuasa hukumnya saat sidang perdana lalu bahwa dirinya menggugat cerai sang suami lantaran sudah tak ada lagi kecocokan. Dia merasa tak mungkin menjalani kehidupan bersama dalam kondisi tanpa adanya kecocokan satu sama lain.

"Emang udah gak ada kecocokan lagi, jadi yaudah jalan sendiri-sendiri aja," sambungnya.

Wanita yang akrab disapa Keket itu berharap proses perceraiannya cepat selesai agar dia dan Idham Masse bisa fokus menjalani kehidupan masing-masing.

"Pokoknya cari jalan yang terbaik aja buat masing-masing kita. Saling mendoakan aja saling support," pungkasnya.

