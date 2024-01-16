JAKARTA - Catherine Wilson memastikan dirinya akan hadir di sidang perceraiannya pada 24 Januari 2024. Pasalnya, sidang mediasi perdana yang berlangsung pada 10 Januari 2024 lalu terpaksa ditunda hingga dua minggu. Sebab, Catherine dan sang suami, Idham Masse sama-sama absen di sidang perdana.
"InshaAllah datang yaa, iyaa minggu depan," ujar Catherine Wilson saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024).
Catherine Wilson pun membenarkan penjelasan kuasa hukumnya saat sidang perdana lalu bahwa dirinya menggugat cerai sang suami lantaran sudah tak ada lagi kecocokan. Dia merasa tak mungkin menjalani kehidupan bersama dalam kondisi tanpa adanya kecocokan satu sama lain.
"Emang udah gak ada kecocokan lagi, jadi yaudah jalan sendiri-sendiri aja," sambungnya.
Wanita yang akrab disapa Keket itu berharap proses perceraiannya cepat selesai agar dia dan Idham Masse bisa fokus menjalani kehidupan masing-masing.
"Pokoknya cari jalan yang terbaik aja buat masing-masing kita. Saling mendoakan aja saling support," pungkasnya.