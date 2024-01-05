BCL Menangis Saat Umrohkan Ashraf, Dikuatkan Tiko dan Noah

JAKARTA - Perjalanan umroh Bunga Citra Lestari begitu mengharukan. Hal tersebut terjadi lantaran ia tidak hanya menjalankan ibadah umrah bersama suami baru, tetapi juga melakukan badal umroh atau menggantikan umroh untuk mendiang suaminya, Ashraf Sinclair yang telah tiada.

Dalam akun Instagramnya, BCL membagikan momen saat melakukan tawaf, mengelilingi kakbah sebagai bagian dari rukun umroh. Melalui keterangan unggahannya, BCL menyebut bahwa dirinya melakukan badal umroh untuk Ashraf.

"Badal Umroh untuk Ashraf Insya Allah diterima Allah SWT," tulis BCL dikutip dari unggahan Instagram @itsmebcl, Jumat, 5 Januari 2024.

Usai melakukan tawaf, BCL tampak tak kuasa menahan tangis. Dia sepertinya teringat dengan mendiang sang suami.

Bunga Citra Lestari menangis saat umrahkan Ashraf Sinclair (Foto: Instagram/bclsinclair)