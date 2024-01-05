Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

BCL Menangis Saat Umrohkan Ashraf, Dikuatkan Tiko dan Noah

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |06:46 WIB
BCL Menangis Saat Umrohkan Ashraf, Dikuatkan Tiko dan Noah
Bunga Citra Lestari menangis saat umrahkan Ashraf Sinclair (Foto: Instagram/bclsinclair)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan umroh Bunga Citra Lestari begitu mengharukan. Hal tersebut terjadi lantaran ia tidak hanya menjalankan ibadah umrah bersama suami baru, tetapi juga melakukan badal umroh atau menggantikan umroh untuk mendiang suaminya, Ashraf Sinclair yang telah tiada.

Dalam akun Instagramnya, BCL membagikan momen saat melakukan tawaf, mengelilingi kakbah sebagai bagian dari rukun umroh. Melalui keterangan unggahannya, BCL menyebut bahwa dirinya melakukan badal umroh untuk Ashraf.

"Badal Umroh untuk Ashraf  Insya Allah diterima Allah SWT," tulis BCL dikutip dari unggahan Instagram @itsmebcl, Jumat, 5 Januari 2024.

Usai melakukan tawaf, BCL tampak tak kuasa menahan tangis. Dia sepertinya teringat dengan mendiang sang suami.

BCL

Bunga Citra Lestari menangis saat umrahkan Ashraf Sinclair (Foto: Instagram/bclsinclair)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement