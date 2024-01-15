Jenderal Andika Perkasa Bentuk Grup Musik dan Ciptakan Lagu Khusus untuk Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Fery Hudaya baru-baru ini membentuk sebuah grup musik bernama Gan Z Vibes.

Grup musik yang beranggotakan Frisella Naomi, Handy, Citra, Yupi, Riandy, dan Putri, ini baru saja dengan bangga mempersembahkan karya terbarunya, lewat lagu berjudul ‘Bersama Ganjar Pranowo’.

Lagu ini tidak hanya menjadi ekspresi musikal, melainkan juga dukungan tulus untuk perjalanan Ganjar Pranowo dalam meraih kursi Presiden Indonesia.

Ditulis oleh penulis lagu berbakat, Fery Hudaya, ‘Bersama Ganjar Pranowo’ mencerminkan suara kolaborasi Gen-Z dalam menggambarkan persatuan dan semangat mendukung visi Ganjar Pranowo.

Video klip musik ‘Bersama Ganjar Pranowo’ ini sendiri turut diunggah Andika Perkasa melalui akun YouTubenya.

Pembukaan video klip tersebut tampak menampilkan beberapa potret dari Andika Perkasa dan sang istri, Diah Erwiany.

Selanjutnya, Frisella Naomi, Handy, Citra, Yupi, Riandy, dan Putri lantas bergantian menyanyikan lirik lagu tersebut diiringi dengan irama musik nan menghentak dan membangkitkan semangat.

Sesuai nama grup musik mereka, penampilan kelimanya juga tampak begitu ‘Gen Z’ dengan outfit-outfit nan ‘edgy’. Ada juga yang tampak mengenakan outfit merah yang menjadi ciri khas dari sosok Ganjar Pranowo.

BACA JUGA: