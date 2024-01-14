Keisha Alvaro Larang Okie Agustina Buru-Buru Nikah Lagi Usai Cerai

JAKARTA - Kiesha Alvaro mengaku tidak ingin sang ibunda, Okie Agustina buru-buru menikah lagi. Terlebih, Okie baru saja resmi bercerai dari suami keduanya, Gunawan Dwi Cahyo pada 8 Januari kemarin.

Hal itu diungkapkan oleh Kiesha Alvaro saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

BACA JUGA: Kiesha Alvaro akan Ikuti Jejak Pasha Ungu Terjun ke Politik

"Untuk beberapa tahun enggak sih. Mungkin, udah ngomong juga sih mungkin kalau Miro (putra Okie dengan Gunawan) sudah SMA, mungkin," ungkap Kiesha Alvaro, dikutip YouTube Denny Sumargo, Minggu (14/1/2024).

Mendengar jawaban Kiesha Alvaro, Okie Agustina bertanya mengenai kemungkinan apakah dirinya boleh nikah lagi jika Kiesha sudah menikah.

Kiesha Alvaro larang Okie Agustina buru-buru menikah usai cerai (Foto: Instagram)





Namun Kiesha Alvaro tetap tidak mengizinkan. Sebab Keisha Alvaro ingin menikah di usia muda.