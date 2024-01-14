Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keisha Alvaro Larang Okie Agustina Buru-Buru Nikah Lagi Usai Cerai

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |20:05 WIB
Keisha Alvaro Larang Okie Agustina Buru-Buru Nikah Lagi Usai Cerai
Kiesha Alvaro larang Okie Agustina buru-buru menikah usai cerai (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kiesha Alvaro mengaku tidak ingin sang ibunda, Okie Agustina buru-buru menikah lagi. Terlebih, Okie baru saja resmi bercerai dari suami keduanya, Gunawan Dwi Cahyo pada 8 Januari kemarin.

Hal itu diungkapkan oleh Kiesha Alvaro saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

"Untuk beberapa tahun enggak sih. Mungkin, udah ngomong juga sih mungkin kalau Miro (putra Okie dengan Gunawan) sudah SMA, mungkin," ungkap Kiesha Alvaro, dikutip YouTube Denny Sumargo, Minggu (14/1/2024).

Mendengar jawaban Kiesha Alvaro, Okie Agustina bertanya mengenai kemungkinan apakah dirinya boleh nikah lagi jika Kiesha sudah menikah.

Okie Agustina dan Kiesha Alvaro

Kiesha Alvaro larang Okie Agustina buru-buru menikah usai cerai (Foto: Instagram)


Namun Kiesha Alvaro tetap tidak mengizinkan. Sebab Keisha Alvaro ingin menikah di usia muda.

Halaman:
1 2
